بيطري الشرقية: فحص 7079 رأس ماشية ضد البروسيلا والدرن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية و للحفاظ على صحة المواطنين .

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر يونيو الماضي 2021 بإجراء الفحص والاختبار لـ ( 3668 ) رأس ماشية ضد مرض البروسيلا و ( 3411 ) رأس ضد مرض الدرن بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية و تنميتها.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أو البروسيلا وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان و تسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذي يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها ، مؤكداً إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم خاصه في المناسبات والأعياد.

أشار المحافظ إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً ، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

ومن جانبه أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية « حياة كريمة » ولإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأشار سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية إلى أنه خلال أيام عيد الأضحي المبارك سوف تقوم الجمعية بذبح 30 عجل لتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بمراكز ومدن ( الزقازيق - ههيا - أبو كبير - أبو حماد - كفر صقر - أولاد صقر - فاقوس - الحسينية - القرين - الإبراهيمية - صان الحجر - منشأه أبو عمر - ديرب نجم - منيا القمح - مشتول السوق - بلبيس ) لافتاً إلى أنه تم إختيار الأضاحى بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية وسيتم الذبح داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف مديرية الطب البيطري.