عميدة قصر العيني: يتردد على وحدة القلب سنويا حوالي 20 ألف مريض

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، وحدة أمراض القلب بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" بعدد 30 سريرًا منهم 10 أسرة رعاية قلبية مركزة.

ومن جانبه ، قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، وحدة القلب بمستشفى ابو الريش تستقبل إسنويًا بين 15 إلى 20 ألف مريض، ويتم حجز حوالي 2 إلى 3 آلاف مريض في الوحدة والرعاية المركزة.

وكان قد قال الدكتور الخشت، إن التطوير يهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للأطفال وتماشيًا مع أحدث التوصيات لمكافحة العدوى مما يزيد من معدل دوران الأسرة وبذلك التمكن من تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تطوير الوحدات المختلفة بالمستشفي يصاحبه خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية.

وأشارت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير محطة الغازات والأكسجين بالمستشفي بتكلفة 5 مليون جنيه تبرعًا من الجمعية المصرية لمستشفي أبو الريش الياباني، كما تم إحلال وتطوير الغلايات الخاصة بإمداد المستشفي بالمياة الساخنة والبخار بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه تم تمويلها بالكامل من تبرعات المجتمع المدني للمساهمة في علاج الأطفال المرضى.