عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يستقبل وفد الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية للتهنئة بعيد الأضحى

شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل وفد الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، وفدًا من قساوسة الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، برئاسة المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

في بداية اللقاء، أعرب الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة رموز الكنيسة الأسقفية له، كما هنأ فضيلته المطران سامي فوزي، لتنصيبه رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، مؤكدًا أن روح الإخاء والتلاحم والاحترام التي تسود بين المصريين؛ مسلمين ومسيحيين فى الوطن، في مختلف المناسبات، تؤكد أن مصر كانت وستظل في خير، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء.

 

من جانبهم، قدم وفد قساوسة الكنيسة الأسقفية التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين لفضيلته ولجميع المسلمين دوام الصحة والعافية، مؤكدين تقديرهم الكبير لجهود الإمام الأكبر وما حققه من نقلة كبرى على مستوى الحوار بين الأديان وتحقيق الأخوة الإنسانية داخليًّا وخارجيًّا.

 

وفد الكنيسة الإنجيلية

كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، وفد الطائفة الإنجيلية المصرية، برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

في بداية اللقاء ، أعربَ الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة رموز الطائفة الإنجيليَّة له، مؤكدًا أن المصريين جميعًا إخوة يتشاركون وطنًا واحدًا، يعيشون معًا همومه وأفراحه، ويقدِّمون للعالم نموذجًا فريدًا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد.

 

من جانبه ، قدَّم وفد الطائفة الإنجيلية التَّهنئةَ لفضيلة الإمام الأكبر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين لفضيلته ولجميع المسلمين دوامَ الصحة والعافية، ولمصر بدوام الأمن والاستقرار، مؤكِّدين أن مواقف فضيلة الإمام الأكبر دائمًا ما تعبِّر على حرص دائم على تعزيز روح الإخاء والتسامح في مصر وعلى مستوى العالم.

شيخ الأزهر الكنيسة ا عيد الأضحى الأسقفية الإنجليكانية

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بمواصلة تطوير واستغلال أصول الدولة الثابتة

جثمان شقيق رامى صبرى يصل مثواه الأخير بمقابر العائلة في أكتوبر..فيديو

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

بأكبر إعادة تصميم في تاريخه.. آبل تكشف مواصفات وموعد إطلاق iPad mini

بيطرية توضح شروط اختيار الأضحية وكيفية نقلها

ادعو لها بالشفاء .. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير | شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

الإعدام لمتهمين بقتل "شهيد لقمة العيش" في العاشر من رمضان

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

هذا ما سيحدث لإثيوبيا في حال تصديها لقرارات مجلس الأمن

الأعلى سعراً في العالم.. حقن طفل مصاب بضمور العضلات بقيمة 34 مليون

خالد الغندور يهاجم موسيمانى بسبب محمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ