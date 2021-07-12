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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قلعة للعلم والعلماء.. رئيس جامعة الأزهر: كلية أصول الدين أُسست بمرسوم ملكي

احتفالية كلية أصول
احتفالية كلية أصول الدين

شهدت قيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الاحتفالية التي نظمتها كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ بمناسبة حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد للتعليم الأزهري، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد الكلية.
 
وخلال كلمته قدم  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تهنئته بحصول كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة على شهادة الاعتماد، موضحًا أن هذه الكلية التي تأسست عام 1930 بمرسوم ملكي هي وشقيقاتها تعد منبرًا للوسطية والاعتدال وقلعة للعلم والعلماء، ونقل رئيس الجامعة تحيات وتهاني فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لجميع الحضور، مؤكدًا على أن الجودة نظام إسلامي بحت؛ مصداقًا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه» مشيرًا إلى أن الإتقان في أي عمل يؤدي إلى الجودة.


   
وأوضح رئيس الجامعة أن المشكلة ليست في وصولك إلى القمة، بل هي كيف تحافظ على نفسك وأن تستمر في القمة، وأشار إلى أن الجامعة تعمل وفق رؤية إستراتيجية واضحة وتخطيط مستقبلي، مدللًا على ذلك بما حققته جامعة الأزهر من تصنيف متقدم في تصنيفي: شنغهاي و Qs الشهر الماضي، ونتج عنه تكريم اسم جامعة الأزهر في دبي منذ عدة أسابيع، بجانب تكريم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة الأزهر، وإشادته بما تقوم عليه من جهود تعليمية وبحثية وخدمية، لافتًا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً تعد القوى الناعمة لمصر، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.


  
وأضاف رئيس الجامعة إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن طلاب وطالبات جامعة الأزهر، ضربوا أروع الأمثلة في التفوق والتميز والريادة على مستوى العالم؛ من خلال فوزهم بالمركز الأول عالميًّا في مجال ريادة الأعمال.


   
كما أضاف رئيس الجامعة أن كل هذه الإنجازات تؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو التقدم والرقي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.


  
جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس لفرع البنات، والدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إضافة إلى العديد والعديد من عمداء كليات الجامعة ووكلائها، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات قطاع الدراسة.

الأزهر كلية أصول الدين مرسوم ملكي العلماء جودة التعليم

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