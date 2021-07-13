عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكالمات تهديدية وغضب.. رواية تثير غضب أهالي قرية كاملة

صدى البلد

أثارت رواية “شمياطس” غضب اهل القرية كاملة بسبب اسمها الذي يعود الى قرية فالرواية تتحدث عن عادات سحر وجن داخل القرية مما اعتبره الأهالي إهانة لهم و للقرية و فوجئ الكاتب بهجوم كبير عليه بسبب الرواية.

يقول  الكاتب هيثم موسي ان الرواية من نوع ادب الرعب فهي تتحدث عن قرية شمياطس التي يحدث فيها احداث رعب عن الجن و السحر وهي رواية افتراضية وليست حقيقية وفوجئ بعد صدورها بيوم بغضب عارم من القرية و قد اكد ان الرواية ليست حقيقية ولا تمت للواقع بصلة ولكن الرواية اثارت غضب عارم عند اهل القرية فور صدورها.

txt

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

txt

نص حالة خاصة .. رواية جديدة تشارك في معرض القاهرة الدولى للكتاب


 

ويؤكد ان الكثير من سكان القرية هاجموه و اتهموه انه يوصم القرية بكتابته اسمها فى الرواية و لكنه اوضح لهم ان الكثير من الاعمال السينمائية اتخذت اسامي لقري و أماكن دول ان يقابلهم اهل المكان بالهجوم عليهم و ان القارئ واعي و يدرك ان الاسم مأخوذ فقط و لايمت للواقع بصلة .

 

ويوضح انه فوجئ بعدها بإهانات على السوشيال ميديا و مكالمات تهديدية له و حملات لإهانته فى جروبات على الفيسبوك و يؤكد ان كل من هاجمه ليقرأ الرواية ولم يفهمها.


 

وبتابع قائلا ان اختيار اسم القرية كان صدفة فعند سماعه الاسم رأي انها انسب لاسم روايته فهو اسم غير مألوف ولا يتم سماعه كثيرا وسيجذب القراء وتم توضيح سبب اختيار الاسم داخل الرواية.

معرض الكتاب اجنحة معرض الكتاب إقامة معرض الكتاب اخبار معرض الكتاب تذاكر معرض الكتاب

موضوعات متعلقة

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

نص حالة خاصة .. رواية جديدة تشارك في معرض القاهرة الدولى للكتاب

ترشيحاتنا

تامر حسني يطرح أحدث أغانيه "بحبك".. فيديو

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ أزهري يرد

وزير التعليم: دفعة الثانوية العامة الحالية "تاريخية"

رفض مساعدتي| رامي صبري يتحدث عن شقيقه الراحل.. فيديو

مكالمات تهديدية وغضب.. رواية تثير غضب أهالي قرية كاملة

تامر حسني يوجه رسالة للشباب: لو مش عاجبك مكانك غيره أنت مش تمثال ولا شجرة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

تحركات عسكرية عاجلة لـ الجيش السوداني

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أزهري يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه لحادث أليم.. شاهد عروس تتزوج من عريسها على سرير المستشفى

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

طريقة عمل أكلات عيد الأضحى ..5 وصفات مختلفة أبرزها الفتة المصرية والفشة

السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

فيديو

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

المزيد

ساحة رأي

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ