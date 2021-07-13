مكالمات تهديدية وغضب.. رواية تثير غضب أهالي قرية كاملة

أثارت رواية “شمياطس” غضب اهل القرية كاملة بسبب اسمها الذي يعود الى قرية فالرواية تتحدث عن عادات سحر وجن داخل القرية مما اعتبره الأهالي إهانة لهم و للقرية و فوجئ الكاتب بهجوم كبير عليه بسبب الرواية.

يقول الكاتب هيثم موسي ان الرواية من نوع ادب الرعب فهي تتحدث عن قرية شمياطس التي يحدث فيها احداث رعب عن الجن و السحر وهي رواية افتراضية وليست حقيقية وفوجئ بعد صدورها بيوم بغضب عارم من القرية و قد اكد ان الرواية ليست حقيقية ولا تمت للواقع بصلة ولكن الرواية اثارت غضب عارم عند اهل القرية فور صدورها.





ويؤكد ان الكثير من سكان القرية هاجموه و اتهموه انه يوصم القرية بكتابته اسمها فى الرواية و لكنه اوضح لهم ان الكثير من الاعمال السينمائية اتخذت اسامي لقري و أماكن دول ان يقابلهم اهل المكان بالهجوم عليهم و ان القارئ واعي و يدرك ان الاسم مأخوذ فقط و لايمت للواقع بصلة .

ويوضح انه فوجئ بعدها بإهانات على السوشيال ميديا و مكالمات تهديدية له و حملات لإهانته فى جروبات على الفيسبوك و يؤكد ان كل من هاجمه ليقرأ الرواية ولم يفهمها.





وبتابع قائلا ان اختيار اسم القرية كان صدفة فعند سماعه الاسم رأي انها انسب لاسم روايته فهو اسم غير مألوف ولا يتم سماعه كثيرا وسيجذب القراء وتم توضيح سبب اختيار الاسم داخل الرواية.