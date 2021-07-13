المتر بـ 50 ألف جنيه.. الإسكان: بيع 90 % من أبراج العلمين الجديدة

قال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن وزارة الإسكان انتهجت سياسة دعم المواطن وذلك عن طريق إنشاء مشروعات سكن لكل المصريين والاسكان الاجتماعي، كما تم تقديم المساندة من خلال مشروعات الاسكان المتوسط، كما تم إتاحة مشروعات إسكان فاخر مثل وحدات أبراج العلمين الجديدة.



وأضاف خالد عباس في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" المتر في أبراج العلمين الجديدة وصل لـ 50 ألف جنيه للمتر ومتوسط مساحة الشقة من 100 متر وحتى 320 متر وهناك وحدات تطل على البحر مباشرة والوحدات الخلفية تطل على البحيرات".

وتابع خالد عباس:" الوحدة الـ 150 متر في أبراج العلمين يتراوح سعرها بين 6 لـ 8 مليون جنيه ويمكن تقسيطها على 7 سنوات “، مضيفا:” تم بيع 90 % من أبراج العلمين الجديدة التي تم فتحها وطرحها للبيع ويترواح سعر الوحدة من 3 مليون وحتى 12 مليون جنيه حسب المساحة".

وأجرت الإعلامية لميس الحديدي بجولة داخل أحد أبراج مدينة العلمين الجديدة، واستعرضت شكل الوحدات السكنية المتواجدة داخل الأبراج وتفقدت أحد أدوار الأبراج بعد الانتهاء من تشطيبها، وتفقدت إحدى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تشطيبها بالكامل ".

مدينة العلمين الجديدة



​تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ومنها الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وغيرها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور للثامن، بينما جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى بالمدينة، كما يجرى الانتهاء من أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

وأشار الوزير، إلى أنه منذ نحو أسبوعين، تم وضع حجر الأساس لمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمنطقة الداون تاون، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، كما يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).