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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مناسب| شاومي تعتزم إطلاق هاتف Redmi Note 10T 5G.. مواصفات

شاومي تعتزم إطلاق
شاومي تعتزم إطلاق هاتف Redmi Note 10T 5G

تداولت عدد من التسريبات اعتزام شركة شاومى الصينية اطلاق هاتف جديد من فئة ريدمي من خلال شركتها الفرعية Redmi ، حيث سيصدر الهاتف تحت اسم Redmi Note 10T 5G والذي من المتوقع أن يكون من ضمن فئة الهواتف المتوسطة التي ستصدر بسعر مناسب. 

 

وأكدت ريدمي Redmi إطلاق هاتفها الرائد Redmi Note 10T 5G فى الهند يوم 20 من الشهر الجاري، عبر حسابها الرسمي على تويتر، والذي من المتوقع أن يكون مشابه بشكل كبير للإصدار الأخير من الشركة  Redmi Note 10 5G، الذي تم إطلاقه فى مايو الماضي، وفقاً لموقع GSMarena.

 

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مواصفات هاتف Redmi Note 10T 5G  القادم 

 

سيأتي هاتف Redmi Note 10T 5G، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى ثقب للكاميرا الأمامية.

 

وسيحتوى  هاتف Redmi Note 10T 5G، على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وأخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

 

وسيعمل هاتف Redmi Note 10T 5G، بمعالج من إنتاج شركة ميديا تيك، من نوع Dimensity 700 5G، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، ويعد الهاتف الأول من سلسلة هواتف ريدمي نوت 10 يدعم شبكة الإتصال بشبكة الجيل الخامس 5G.

 

فيما سيأتي ببطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، وسيعمل الهاتف القادم بواجهة المستخدم MIUI 12 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 10.

شركة شاومى ريدمى Redmi Note 10T 5G هواتف ريدمي هواتف شاومي مواصفات Redmi Note 10T 5G

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