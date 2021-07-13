الأزهر يعزي العراق في ضحايا حريق مركز عزل كورونا

تقدم الأزهر الشريف، إمامًا وعلماء وأساتذة وطلابا؛ بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى العراق الشقيق؛ قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا حريق مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذي قار.

ويشارك الأزهر الشريف الشعب العراقي عزاءه في هذا المصاب الجلل، داعيا الله أن يحفظ العراق، وأن يجنب أهله كل مكروه وسوء، وأن يجعل هذا المصاب آخر المآسي التي يتعرض لها هذا الشعب العربي العريق.

كما يتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أنه ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي شب في مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العراق إلى 46 قتيلا، وأعلنت صحة ذي قار حالة الطوارئ في المحافظة، على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن عشرات المصابين مازالوا محاصرين داخل مركز العزل نتيجة الحريق الضخم الذي هز العراق.

وأشارت تقارير محلية إلى أن انفجار أنبوبة أوكسجين هو سبب اندلاع الحريق في مستشفى بمحافظة ذي قار في العراق.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يتجه إلى محافظة ذي قار لمتابعة حادث حريق مستشفى الإمام الحسين.

وفي وقت سابق اندلع حريق هائل في عدد من الطوابق، داخل مبنى وزارة الصحة العراقية وسط العاصمة بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وفي أبريل الماضي، شهد العراق حريق ضخم بمستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، والذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.

وعلى خلفية الحادث، أوقف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وزير الصحة، حسن التميمي، عن العمل وأحاله للتحقيق، وأشارت التقارير إلى أن حادثا تسبب في انفجار خزان أكسجين، وهو ما أدي إلى اندلاع الحريق.