الحكومة العراقية تعلن قرارات عاجلة بشأن حريق مستشفى الإمام الحسين

أعلنت صحة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الامام الحسين، بالناصرية إلى 52 قتيلا.

وقررت الحكومة العراقية حجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني للتحقيق، عقب اندلاع الحريق في المستشفى الخاصة بعزل مصابي فيروس كورونا.

واندلع مساء اليوم، حريق ضخم بمستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا، بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

فيما أعلنت محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، الحداد وتعطيل الدوام ثلاثة أيام، حدادا على ضحايا حريق مستشفى عزل مصابي كورونا في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، اصدر جملة من القرارات العاجلة بخصوص ما جرى مساء الاثنين من حادث مفجع تسبب باستشهاد واصابة عدد من أبناء المحافظة".

وقرر المحافظ بحسب البيان: "إعلان الحداد العام على أرواح الشهداء الابرار، وتعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام بدءً من يوم غد الثلاثاء الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢١، وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي".

وأضاف البيان "تتحمل وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار مسؤولية التأخير في استكمال افتتاح مستشفى الناصرية المركزي (التركي) ومباشرة الكوادر الصحية".

كما قرر المحافظ "نقل جميع العاملين مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مستشفى الناصرية المركزي والمباشرة به فورا وتحويل مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مركز لعزل مصابي كورونا فورا واغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة لعزل مصابي كورونا والاستعانة بمراكز ومشافي مجهزة لهذا الغرض".