عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة العراقية تعلن قرارات عاجلة بشأن حريق مستشفى الإمام الحسين

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

أعلنت صحة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الامام الحسين، بالناصرية إلى 52 قتيلا.

وقررت الحكومة العراقية حجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني للتحقيق، عقب اندلاع الحريق في المستشفى الخاصة بعزل مصابي فيروس كورونا.

txt

ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في العراق إلى 36 قتيلا

txt

إعلان الحداد في العراق على ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين

واندلع مساء اليوم، حريق ضخم بمستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا، بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

فيما أعلنت محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، الحداد وتعطيل الدوام ثلاثة أيام، حدادا على ضحايا حريق مستشفى عزل مصابي كورونا في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، اصدر جملة من القرارات العاجلة بخصوص ما جرى مساء الاثنين من حادث مفجع تسبب باستشهاد واصابة عدد من أبناء المحافظة".

وقرر المحافظ بحسب البيان: "إعلان الحداد العام على أرواح الشهداء الابرار، وتعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام بدءً من يوم غد الثلاثاء الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢١، وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي".

وأضاف البيان "تتحمل وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار مسؤولية التأخير في استكمال افتتاح مستشفى الناصرية المركزي (التركي) ومباشرة الكوادر الصحية".

كما قرر المحافظ "نقل جميع العاملين مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مستشفى الناصرية المركزي والمباشرة به فورا وتحويل مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مركز لعزل مصابي كورونا فورا واغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة لعزل مصابي كورونا والاستعانة بمراكز ومشافي مجهزة لهذا الغرض".

وزارة الصحة الحكومة العراقية محافظة ذي قار مستشفي عزل الناصرية

موضوعات متعلقة

ماذا يعني تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين؟.. وكيف يهدد التعافي العالمي؟

إعلان الحداد في العراق على ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى عزل مصابي كورونا بالعراق إلى 46 قتيلا

مقتل 3 أشخاص من المتورطين في اغتيال رئيس هايتي

إياكم وهذا الخطأ..تحذير شديد من وزير الخارجية الأمريكي لكوبا

نشرة أخبار العالم.. الاتحاد الأوروبي يهدد إثيوبيا.. قتلى بحريق مستشفى في العراق

بدون قيد أو شرط .. منظمة دولية توجه طلبًا عاجلًا لحكومة إثيوبيا

العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى عزل مصابي كورونا إلى 36 قتيلا

ترشيحاتنا

تامر حسني يطرح أحدث أغانيه "بحبك".. فيديو

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ أزهري يرد

وزير التعليم: دفعة الثانوية العامة الحالية "تاريخية"

رفض مساعدتي| رامي صبري يتحدث عن شقيقه الراحل.. فيديو

مكالمات تهديدية وغضب.. رواية تثير غضب أهالي قرية كاملة

تامر حسني يوجه رسالة للشباب: لو مش عاجبك مكانك غيره أنت مش تمثال ولا شجرة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

تحركات عسكرية عاجلة لـ الجيش السوداني

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أزهري يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه لحادث أليم.. شاهد عروس تتزوج من عريسها على سرير المستشفى

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

طريقة عمل أكلات عيد الأضحى ..5 وصفات مختلفة أبرزها الفتة المصرية والفشة

السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

فيديو

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

المزيد

ساحة رأي

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ