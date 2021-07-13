لو من مواليد 13 يوليو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

برج السرطان، يعتبر الأبراج المائية ويتسم بالطيبة بأن لدية شفافية عالية ولديه الحماس الشديدة، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج السرطان نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم، لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 13 يوليو وتقدم نصيحة فلكية لهم.



شخصية محبة للتميز

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا فى يوم 13 يوليو فإن ذلك يعنى أنك ملهم ولديك قدرة على التخيل، وتبحث عن السلام النفسى وتحب التميز، لكن حساسيتك الشديدة تجعل ردود أفعالك عصبية إلى حد كبير.

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 13 يوليو تقول له فيها، إن هذا العام يحمل لك أجواء ضاغطة فى أحيان كثيرة، وأنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول فى مغامرات، أو أى نوع من المخاطرة، خاصة فى الأمور المالية والعاطفية، كما أن الصبر ضرورى بالنسبة لك حتى آخر العام.

برج السرطان



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

تعيش اسبوعا جيدا وفعالا قد تتخلّى عن الماضي وتتّجه نحو جديد في حياتك، محاطاً بالمتعاونين المتحمّسين والاصدقاء المخلصين. تحتاج الى هذا المحيط لكي تبلور أفكارك وتباشر تفيذ مشاريعك. تبرهن عن قدراتك ومواهبك وتكتشف في نفسك مواهب جديدة وتخوض المجهول، فتتوّصل الى نتيجة مذهلة أو توقيع عقدا مهما او استثمارا طويل الأمد، ليكون الأسبوع مدخلاً الى تغيير في حياتك وتحقيقاً لحلم أو اعترافاً بتفوّق. تظهر عن دهاء وجرأة ومخيلة وخيال واسع في عملك، تبلغ أهدافك بكل استقامة وتجذب المعجبين والمصفقّين والمؤيدين، وخصوصاً إذا كنت تعمل في الشأن العام.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي

تعيش بلبلة عاطفية، حيث يعود هاجس ما ليوقظ مخاوفك ويثير الغيرة أو الشكوك. قد تعرف تغييرات في حياتك العاطفية أيضاً، وتخشى على علاقة أو ارتباط ما من قطيعة وفراق أو طلاق. بعض مواليد يعيشون عقدة ذنب تجاه شريك أو زوج أو حبيب، ويحاولون التعويض بشكل من الأشكال إن ما تحتاجه هو التطمين والشعور بالأمان والالتزام من قبل الشريك وعدم تعريض العلاقة المستقرة للهزات.