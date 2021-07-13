ما لم ترويه ريحانة .. رواية جديدة للكاتب أدهم العبودي في معرض الكتاب

شهد معرض الكتاب وجود الالاف من الكتب و الروايات التي تناسب كل القراء واهتماماتهم مع تنظيم المعرض بشكل جيد يسهل على الزوار البحث عن ما يريدونه من كتب او دور نشر.

فيقول الكاتب ادهم العبودي إن إقامة المعرض في هذا التوقيت الحرج و المليء بالملامسات انجاز كبير للقائمين على إقامة المعرض و المسئولين وسط جائحة كورونا ولإنقاذ دور النشر بعد توقفها لعام ونصف بسبب الظروف الراهنة.





و يوضح أنه يشارك فى المعرض برواية " مالم تروية ريحانة " و له كتاب" حكايات الروب الأسود" يتحدث فيه عن مهنة المحاماة وما يراه فى المحاكم وكتاب " سيرة المجاذيب" و يتحدث فيه عن الشخصيات الدراويش و قامت دار رسم الكلمات بإعادة طباعة كل رواياته في دورة هذا العام من معرض الكتاب.





ويري ان المعرض تم بذل مجهود كبير فيه لإظهاره بهذا الشكل برغم الظروف الراهنة ويتم الاهتمام بالإجراءات الاحترازية بشكل كبير بالإضافة الى تعامل الامن بشكل لطيف و مجهودات الشباب المتطوعين

و يضيف قائلا إن وجود المنصة الالكترونية هي مواكبة للتقنيات الحديثة في التعامل عن بعد و قد حققت نجاح كبير و شارك العديد من الكتاب و الادباء بها و نجحت اللجنة فى اختيار شخصيات كبيرة ومهمة للندوات الالكترونية كما انه يشهد اقبال كبير.



