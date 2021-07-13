أنا جميل.. سلسلة للطفل عن الأخلاق في جناح الأزهر بمعرض الكتاب|صور

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره سلسلة عن الأخلاق، للأطفال، من إصدارات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، يتعلم فيها الطفل أن الأخلاق تصنع الجمال، في ثلاثة أجزاء، كالتالي:

أولًا: كتاب "أنا جميل"، وفيه يتعلم الطفل أنه جميل؛ لأنه يحب بلاده، ويحترم الكبير، ويعطف على الصغير، ويرحم الحيوانات، ويشارك ألعابه، ويحافظ على النظافة، ويساعد أمه، ويقول: من فضلك وشكرًا، ويعتذر عندما يخطئ.

ثانيًا: كتاب "أنا أحب الله"، وفي هذا الكتاب يسرد الطفل النعم التي أنعم الله بها عليه، من أبرزها: (خلقني في أحسن شكل، خلق لنا الأرض التي نعيش عليها والأرض التي عليها بيتي ومدرستي ووطني، خلق لنا البحار والأنهار نأكل منها وتسير فيها مراكبنا والأنهار تسقينا وتروي زرعنا، خلق لنا الشمس تعطينا الدفء وتنير نهارنا وبها يكبر زرعنا، خلق لنا القمر ينير ليلنا وبه نعرف الشهور والأيام، نتذكر أن نحافظ دائما على نعم الله علينا، نحافظ على صحة أجسامنا، نحافظ على الأرض والزرع، نحافظ على النهر والبحر، نعامل الحيوانات برحمة، نحب الأهل والجيران والأصدقاء، نعامل كل البشر بالحب والسلام).

ثالثا: كتاب "أنا أذكر الله"، ومن خلاله يتعلم الطفل بعضًا من الأذكار، فيتعلم الآتي:

- عندما أستيقظ صباحًا أقول: (اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور).

- قبل الأكل أقول: (بسم الله).

- بعد الأكل أقول: (الحمد لله).

- عند خروجي من البيت أقول: (بسم الله توكلت على الله).

قبل دخول الحمام أقول: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث).

تأتي هذه السلسلة عن الأخلاق؛ إيمانًا من الأزهر الشريف بضرورة التواصل مع الطفل بلغة مبسطة تُسهم في تربيتهم على قيم الخير والسلام والمحبة، فضلا عن ترسيخ قيم الانتماء للوطن، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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