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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض الرطوبة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول حالة الطقس غدا

الطقس غدا
الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، خلال الطقس غدا، على كافة أنحاء الجمهورية، يقابل ذلك انخفاض طفيف أيضا في معدل نسب الرطوبة على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس غدا معتدل الحرارة رطبا، ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس غدا، يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، في الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 25، السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27.

وحول نسب الرطوبة في الطقس غدا ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 35، السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 45 للعظمى والصغرى 30، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 15، جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 10.

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