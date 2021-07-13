بسعر رخيص وبطارية جبارة.. نوكيا تستعد لإطلاق تحفتها Nokia C30

تسعى شركة نوكيا دائما بالعمل على منافسة شركات صناعة الهواتف الذكية، من خلال إطلاق هواتف بمواصفات مميزة وإمكانات عالية، حيث تستعد لإطلاق أحدث هواتفها الذكية من سلسلة C والذي سيأتي تحت اسم Nokia C30 مع بطارية عملاقة بقوة 6000 مللي أمبير فى الساعة، وسعر رخيص بحوالي 2000 جنية مصري.

وكشفت أحدث التسريبات عن المواصفات التى سيأتي بها هاتف نوكيا القادم Nokia C30، والتى يعد أهمها البطارية الكبيرة ونظام تشغيل أندرويد 11، بالإضافة إلى سعر منافس، وفقاً لموقع "Newsbytesapp".



مواصفات هاتف نوكيا Nokia C30

وسيأتي هاتف نوكيا المرتقب Nokia C30، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، ومن ناحية الأبعاد سيكون 169.9 مم "طول"× 77.8 مم "عرض"× 8.8 مم "سمك"، وسيزن حوالى 191 جرام، كما تحتوى الشاشة على نوتش للكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء، مع حافة سفلية سميكة.

وسيحتوي هاتف Nokia C30، من نوكيا على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة سنويه، بالإضافة إلى كاميرى أمامية للتصوير السيلفي بدقة 5 ميجا بكسل.

وسيعمل هاتف نوكيا Nokia C30، بمعالج ثماني النواة لم يتم الكشف عنه، والذي سيأتي بسرعة 1.6 جيجا هرتز، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 ميجا بايت

وسيحزم هاتف Nokia C30 من نوكيا بطارية كبيرة بقوة 6000 مللي أمبير فى الساعة، وسيحتوى على منفذ micro-USB، ومقبس سماعة الرأس، كما سيدعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 4.2، و GPS، وسيعمل الهاتف المرتقب من نوكيا بنظام تشغيل أندرويد 11.

ومن المتوقع أن يتم إطلاقه فى الأسابيع المقبلة، والذي سيأتي مقارنة بالمواصفات التى تم تسريبها بسعر 134 دولار أي ما يعادل 2000 جنية مصري.