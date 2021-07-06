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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

نوكيا تبهر مستخدميها بإمكانات هاتف Nokia G20 .. سعر ومواصفات

نوكيا تبهر مستخدميها
نوكيا تبهر مستخدميها بإمكانات هاتف Nokia G20

تعتزم شركة نوكيا العمل على توسيع إمبراطوريتها الخاصة من الهواتف الذكية، لتنافس بها العديد من عمالقة الهواتف الذكية، وذلك ضمن خطتها للعودة من جديد والسيطرة على حصة سوقية معتبرة، لتستعيد جزء من مكانتها السابقة، ومن ضمن الهواتف ذات المواصفات الجيدة التي تقوم الشركة بالاستعداد لإطلاقها هاتف Nokia G20

 

وأعلنت شركة نوكيا عن العديد من المواصفات المذهلة داخل هاتفها الذكى Nokia G20، والذي يأتي بمعالج من إنتاج شركة ميديا تيك، وكاميرا رباعية، فضلا عن تمتعه ببطارية كبيرة وسعر رخيص، بحسب ما ذكره موقع GSMarena. 

 

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مواصفات هاتف نوكيا Nokia G20  

يأتي هاتف Nokia G20 بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بدقة عرض HD+، مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

 

ويحتوي هاتف Nokia G20  على كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعرين لتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

 

ويعمل هاتف Nokia G20 بمعالج Helio G35 من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، والتي يمكن توسعتها من خلال microSD.

 

سعر هاتف نوكيا Nokia G20  

وزودت الشركة هاتف Nokia G20 ببطارية كبيرة بقوة 5050 مللى أمبير فى الساعة، وسيأتي بخيار اللونين الأبيض والأسود، ويأتي بسعر منافس، حيث يبلغ 175 دولار، أي ما يعادل 2.700 جنية مصري.

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