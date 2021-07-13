عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب تناقش أزمات الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة سوهاج

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة سوهاج. 


وجاء الطلب الأول المقدم من النائب أحمد نشأت، والذي تسأل عن سبب عدم افتتاح محطة مياه الشرب (إدفــــا ــ أولاد نصير) مركز سوهاج وانتهاء أعمالها، وهي تخدم 3 قري  بنحو 110 ألف نسمة، رغم أنه تم الانتهاء من نحو 99.9% من أعمالها، قائلا : " عايز اعرف إيه حكايه 0,1%، قدمت 4 طلبات منهم 2 الفصل التشريعي الأول ويأتي نفس الرد”.

 

وقال نشأت في كلمته، إن الأهالي  يعانون من نقص المياه، مدللا علي معاناة نجع الشيخ محمد، والذي لا يوجد فيه مياه منذ سنة ونصف لاسيما بعد غلق البئر الارتوازية الذي كان يغذي المنطقة،  وعلق النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان، بقوله " هذا كلام خطير ويعد اهدار للمال العام ولوقت المواطنين".  

 

من جانبه قال المهندس اشرف زكريا نائب رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب، إنه من المتوقع أن تدخل المحطة في الخدمة بحلول 15 أغسطس القادم، مشيرا إلي أن الشركة المنفذه واجهت تعثرات والمحطة بالفعل منتهية منذ اكثر من عام وانتهت اخر نقطة ربط منذ اسبوعين وتم تشكيل لجان مختصة اقرت عدد من الملاحظات والشركة تعمل علي الانتهاء منها.


وقال المهندس  محمد السيد، مسؤول بالصرف الصحفي بسوهاج إن لجان الفحص قمت بتقديم ملاحظاتها، وارسلتها للهيئة التي قامت قدورها بتكليف الشركة المنفذة، والأمر متوقف علي  انهاء الملاحظات التي تعوق التشغيل.

كما ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بمجلس قروي الصوامعة غرب مركز طهطا ــ سوهاج.


وطالب وكيل اللجنة النائب إيهاب منصور، المحافظة بإفادة اللجنة بمكاتبة توضح الجهة المسؤولة عن استكمال المشروع والجدول الزمني.


وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم إن زمن مشروعات الشو الإعلامي انتهى منذ الفصل التشريعي الماضي، والمجلس أنهى هذه المشروعات التي تستخدم للعرض الإعلامي.

سوهاج مجلس النواب الصرف الصحى طلبات الإحاطة مشروع الصرف الصحي

ترشيحاتنا

المشاط تشارك في المنتدى الأممي الاقتصادي عن الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة

المبادرة الرئاسية لتصنيعها .. وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعجوزة|شاهد

هل تدخل مصر موجة كورونا الرابعة ؟.. خبير فيروسات يجيب

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى نهاية يوليو عبر هذا الرابط

دعم الصناعة المصرية.. الإنتاج الحربي تدعو المستثمرين للاستفادة من إمكانيات شركاتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

شاهد.. لحظة اشتعال النيران فى سيارة نقل مواد بترولية على الدائري الأوسطي

انخفاض الرطوبة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول حالة الطقس غدا

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بشأن مفاوضات سد النهضة

رسميا.. البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

حقيقة زواج إلهام الفضالة من شهاب جوهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأشعة فوق البنفسجية.. قناع وجه جديد يقضي على كورونا بنسبة 99 %

فزع ورعب .. شاهد اللحظات الأولى بعد اندلاع حريق مستشفى الحسين بالعراق

بالصور..كارثة ذي قار.. ماذا حدث حتى يتفحم العراقيون في مستشفى الحسين؟

للمرة الأولى منذ 400عام.. ولادة أول قندس بعد انقراضه في بريطانيا

فيديو

أعمارهم 17 و18 سنة .. قصص فتيات من الشهرة إلى الزنزانة

هرب من المصحة لـ الموت.. غموض رحيل شقيق رامي صبري

فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ