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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رياضة النواب: تعاون مستمر مع وزارة الشباب لحل المشكلات

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن هناك تعاون مستمر ، بين اللجنة ووزارة الشباب ،  لتحقيق آمال وتطلعات الشباب المصري وذلك من خلال وضع حلول غير تقليدية للمشاكل الموروثة فى الوزارة.

 

جاء ذلك خلال إجتماع  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة طلب إحاطة  بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة.وذلك بحضور الدكتور أشرف البجرمي ، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، ومصطفى عبدالمعين مسئول وزارة التخطيط.

 

وطالب رئيس لجنة الشباب ، من مسئولي  وزارة الشباب ، تحديد جدول زمني للإنتهاء من إنشاء حمام السباحة ، وفقا للطلب الذى تقدم به النائب عبدالوهاب خليل، خاصة  أن النائب حصل على ميزاينة لإنشاء حمام السباحة  من خارج موازنة الوزارة ، حيث استطاع الحصول على مبلغ مالى قيمته 3 مليون جنيه للإنتهاء من تلك الأعمال .

 

وتابع : اللجنة حريصة على تنفيذ طلبات النواب فى أسرع وقت  ولن نتنازل عن ذلك ، حتي وإن كان هناك إرث كبير من المخالفات لدي الشركات التى كا يسند لها الأعما ل، ولكن ذلك لا يعفي الوزارة من مسئوليتها تجاه الإنتهاء من كافة  الأعمال .


وشدد رئيس لجنة الشباب علىأ همية وجود جدول زمني من قبل وزارة الشباب ، يوضح موعد نهائى للإنتهاء من جميع المشروعات التى تقدم النواب بطلبات إحاطة بشأنها.


فيما قال الدكتور اشرف البجرمي ، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب ، وجه بضروة الإنتهاء من جمع الأعما ل المفتوحة فى أسرع وقت والعمل على حل  أى عقبة تواجه مراكز الشباب .

من جانبه قال مصطفى عبدالمعين ، مسئول  موازنة الرياضة بوزارة التخيطط ،  إنه سيتم إدراج حمام سباحة اطفيح فى الخطة ، وسيتم الإنتهاء منه  خلال عامين بناءا علي تقرير رئاسة مجلسا لوزراء بإعتباره واحد  من المشروعات المتعثرة وهو ما قامت الوزارة بناء عليه  بادراج الاستثمارات اللازمة لانهاءه .


واوضح عبدالمعين خلال إجتماع اللجنة ، إن الوزارة حريصة على التعاون مكع وزارة الشباب فى الإنتهاء من جميع الاعمال المتوقفة ، وتطوير مراكز الشباب خاصة فى القرى الأكثر إحتياجا .
 

الشباب وزارة الشباب محافظة الجيزة مركز شباب أطفيح مجلس النواب رئيس لجنة الشباب القرى

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