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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توجيهات لـ رؤساء الأحياء الإسكندرية برفع كفاءة منظومة النظافة خلال العيد

الاهتمام برفع القمامة
الاهتمام برفع القمامة في الإسكندرية

طالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على المختصين ورؤساء الاحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية بمحافظة الإسكندرية والفرعية وخاصة خلال أيام عيد الأضحى ، مؤكدا ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة وازالة المخلفات اول بأول والتصدي بكل قوة وحزم لظاهرة النباشين التي تشوه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وبناء على تكليفات المحافظ، تم زيادة عدد مرات رفع المخلفات من الشوارع، خلال الـ الأسبوع حيث بلغت كمية المخلفات الصلبة التي تم جمعها من الشوارع 22 ألف طن مخلفات صلبة، وعدد 70 طن مخلفات طبية تم دفنها والتعامل معها مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

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وتصدر حي شرق قائمة الأحياء من حيث كمية المخلفات التي تم رفعها علي مدار الأسبوع، وجاء حي المنتزه أول في الترتيب الثاني ، ثم حي العجمي، تلاه منتزه ثان، ووسط، ثم أحياء العامرية أول وثان، وجاءت احياء غرب و الجمرك  بعد ذلك، وفي المركز الأخير مركز و مدينة برج العرب من حيث كمية المخلفات المستخرجة منه.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة  بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من  خطورة داهمه على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، و تتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأكد الشريف على رؤساء الأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة وخاصة أيام العطلات و الإجازات الرسمية، لمنع أي شخص تسول له نفسه استغلال فترات العطلات للبناء بدون ترخيص وللقضاء على هذه الظاهرة في المهد.

و شنت أحياء المحافظة العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي حالات الإزالة التي نفذتها أحياء المحافظة في الفترة من يناير ٢٠٢١ وحتى يوليو ٢٠٢١،  ٤٢٤ حالة إزالة للعقارات والمباني المخالفة.

يذكر أن حي العامرية ثان هو أكثر الأحياء إزالة للعقارات المخالفة بنطاقه حيث بلغت عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها من قبل الحي في الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى يوليو ٢٠٢١ عدد ١١٧ حالة إزالة، ويأتي في المركز الثاني من حيث عدد حالات الإزالة التي تمت إزالتها حي شرق حيث بلغت عدد حالات الإزالة به ١٠٧ حالة ، ثم حي العامرية أول حيث جاءت عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها به ٤٥ حالة إزالة، ثم جاء حي العجمي الذي أزال ٣٧  حالة مخالفة، و تلاه مركز و مدينة برج العرب الذي نفذ ٢٨ حالة إزالة، وتبعه حي الجمرك الذي أزال ٢٦ حالة مخالفة، و بعده حي وسط بعدد حالات إزالة ٢٣ حالة، ثم حي منتزه أول بعدد حالات إزالة بلغت ١٩ حالة، ثم حي غرب بعدد حالات ١٣ حالة إزالة ، وجاء حي منتزه ثان في المركز الأخير من حيث عدد حالات الإزالة التي نفذها حيث ازال ٩ حالات خلال الفترة من يناير و حتى يوليو ٢٠٢١.

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