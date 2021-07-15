عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف عطية : توفير أوجه الدعم لبقاء نادي أسوان في الدوري الممتاز

صدى البلد

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على اهتمامه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان الرياضى مع توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات ألـ 7 المتبقية فى دورى الأضواء لضمان أستمرار مسيرة النادى والبقاء في الدورى الممتاز الموسم القادم. 

جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ مع اللواء أحمد سليمان رئيس النادى حيث كشف اللواء أشرف عطية عن أنه تم عرض مشكلة الكهرباء بإستاد أسوان الرياضى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيره للمحافظة ولذا تم التنسيق لاستضافة إستاد بتروسبورت للمباريات المتبقية في الدورى الممتاز لحين إنهاء صيانة شبكات الكهرباء بإستاد أسوان.

واقرأ أيضاً:
 

محافظ أسوان يكرم أسر الشهداء.. ومسيرة شبابية بمشاركة 500 شخص

الحزن والبكاء يسيطر على طلاب ثانوية أسوان بعد امتحان اليوم

ووجه محافظ أسوان شكره لإدارة النوادى بالقوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة على الإستمرار في دعم مسيرة فريق كرة القدم بنادى أسوان حيث تم الحصول على مزايا عديدة وخاصة في توفير الإقامة والإعاشة بأحد الفنادق المتميزة بالقاهرة لتخفيف أعباء ومشقة السفر على لاعبى الفريق والجهاز الفنى.

وطالب المحافظ من الفريق بضرورة التركيز في المرحلة القادمة لتحقيق النتائج المرجوة والتى تتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية. 

ومن جانبه وجه اللواء أحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة الشكر لمحافظ أسوان على دعمه المستمر للنادى وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة وفى مقدمتها الأستمرار فى مسيرة دورى الأضواء باعتباره من أشهر الإندية الجماهيرية بالصعيد .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية على أهمية ثورة يونيو ودورها الفعال لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات لضمان توفير حياة كريمة وحاضر ومستقبل أفضل لجميع فئات الشعب المصرى الأصيل. 

كما أوضح أشرف عطية بأن محافظة أسوان تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة فى جميع قطاعات العمل العام لتحقيق رؤية وإستراتيجة مصر للتنمية الشاملة 2030 ، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجارية ، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم. 

وقد شملت الفعاليات تنظيم ندوة تثقيفية لـ 150شاب وفتاة بقاعة عروس النيل من أجل التعريف بثورة يونيو وأهم مكتسباتها وإنجازاتها خلال 8 أعوام مما يعكس اهتمام الدولة المتواصل بالشباب وايمانها بدورهم الحيوى فى بناء الجمهورية الجديدة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية نادي أسوان الرياض

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يكرم أسر الشهداء.. ومسيرة شبابية بمشاركة 500 شخص

ترشيحاتنا

قبلة حياة لدور النشر .. دار سما تتحدث عن نجاح معرض الكتاب

السعودية تستدعى 506 سيارات مرسيدس لخلل فنى .. تعرف عليه

الحكمة من الطواف حول الكعبة من اليسار عكس عقارب الساعة

5 طرق سهلة لاستعادة هاتف آيفون المفقود ..تعرف عليها

بعد تقديمها لمؤتمر الحج في السعودية كأول سيدة .. من هي عبير الراشد

مسؤولو الدفاع المدني في العراق يتفقدون مستشفى الحسين قبل الحريق بـ 48 ساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ