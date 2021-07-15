أشرف عطية : توفير أوجه الدعم لبقاء نادي أسوان في الدوري الممتاز

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على اهتمامه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان الرياضى مع توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات ألـ 7 المتبقية فى دورى الأضواء لضمان أستمرار مسيرة النادى والبقاء في الدورى الممتاز الموسم القادم.

جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ مع اللواء أحمد سليمان رئيس النادى حيث كشف اللواء أشرف عطية عن أنه تم عرض مشكلة الكهرباء بإستاد أسوان الرياضى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيره للمحافظة ولذا تم التنسيق لاستضافة إستاد بتروسبورت للمباريات المتبقية في الدورى الممتاز لحين إنهاء صيانة شبكات الكهرباء بإستاد أسوان.

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ووجه محافظ أسوان شكره لإدارة النوادى بالقوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة على الإستمرار في دعم مسيرة فريق كرة القدم بنادى أسوان حيث تم الحصول على مزايا عديدة وخاصة في توفير الإقامة والإعاشة بأحد الفنادق المتميزة بالقاهرة لتخفيف أعباء ومشقة السفر على لاعبى الفريق والجهاز الفنى.

وطالب المحافظ من الفريق بضرورة التركيز في المرحلة القادمة لتحقيق النتائج المرجوة والتى تتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة الشكر لمحافظ أسوان على دعمه المستمر للنادى وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة وفى مقدمتها الأستمرار فى مسيرة دورى الأضواء باعتباره من أشهر الإندية الجماهيرية بالصعيد .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية على أهمية ثورة يونيو ودورها الفعال لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات لضمان توفير حياة كريمة وحاضر ومستقبل أفضل لجميع فئات الشعب المصرى الأصيل.

كما أوضح أشرف عطية بأن محافظة أسوان تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة فى جميع قطاعات العمل العام لتحقيق رؤية وإستراتيجة مصر للتنمية الشاملة 2030 ، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجارية ، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وقد شملت الفعاليات تنظيم ندوة تثقيفية لـ 150شاب وفتاة بقاعة عروس النيل من أجل التعريف بثورة يونيو وأهم مكتسباتها وإنجازاتها خلال 8 أعوام مما يعكس اهتمام الدولة المتواصل بالشباب وايمانها بدورهم الحيوى فى بناء الجمهورية الجديدة .