احمد العوضى بصحبة ياسمين عبد العزيز فى احدث ظهور .. شاهد

نشر الفنان أحمد العوضي صورة له مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

وعلق احمد العوضى على الصورة بـ وضع قلوب .

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في الايام الماضية، بعد انتشار أخبار حول قيام الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها، الأمر الذي دفع زوجها الفنان أحمد العوضي للرد منفعلًا على تلك الأخبار بالتكذيب، وتوجيه عبارات لاذعة لمروجيها.

وبتتبع مصدر هذه الأخبار، تبين أنها صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم «‏حقوق المرأة - Women's rights‏» تم تدشينها يوم 7 من شهر يوليو الجاري، وبعدها بيوم واحد فقط تم الترويج لخبر قيام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها الفلبينية، ما يؤكد أن الصفحة تم تدشينها من أجل هذا الغرض.

وبالنظر إلى أصل الخبر المروج له، تبين أنه بلاغ مقدم منذ عام 2012، يرصد شكوى مزعومة من سيدة فلبينية (تعمل خادمة) اتهمت ياسمين عبد العزيز بضربها وتعذيبها هي ورفيقتها الخادمة الأخرى.

اتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها

يأتي ذلك بعدما، نشر الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكذيبًا للأخبار المتداولة حول اتهام زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها، وكتب ردًا مفصلًا حول الأخبار المتداولة، وأنفعل على تلك الأخبار.

وكتب أحمد العوضي، في تعليقه على الخبر المتداول: «الرجاء من الساده الصحفيين زملائي بعتولي ان الخبر ده بيتبعتلهم من رقم دولي ... طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفه ومعروف مين وراها».

وتابع أحمد العوضي: «انا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم .. لكن زوجتي خط احمر .. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع .. وعدم ردي علي كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم واعمالا لقول سيدنا عمر ( أميتوا الباطل بالسكوت عنه )».

وأضاف العوضي: «واعمالا لقول الامام الشافعي .. اذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت .. حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي انا وياسمين ما هي الا محاولات بائسة لن تجدي نفعا ...فها هو خبر نشرته صفحه اعدت خصيصا لياسمين .. تاريخ الصفحة من ثلاثة أيام ... انا لن اتجاوز احتراما للجميع وارجو من تسول له لنفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراح ... ونبطل اللجان واللجان المضادة .. والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير .. فمن الأفضل ان لا نتجاوز احتراما للهيبه واحتراما للجمهور العزيز ... شكرا للساده الصحفيين اللي بعتولي يسألوني وشكرا للجمهور المحترم الواعي المثقف ... وكالك احترامي للمصري اليوم العزيزة».

واختتم العوضي: «واذا استمرت هذه الحمله سوف اكشف الكثير والكثير .. الي زوجتي الحبيبه انا مساند لكي في كل المحن .. لكي مني كل الحب والتقدير والاحترام».