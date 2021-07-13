عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنبيه مهم من "الصحة" الأردنية إلى متلقي لقاح كورونا

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تقديم جرعة ثالثة معززة من لقاح “فايزر” للمواطنين الذين تلقوا جرعتين من لقاح "سينوفارم".

txt

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على رئيس الديوان الملكي السابق بقضية الفتنة في الأردن

txt

ملك الأردن يتلقى اتصالا من رئيس إسرائيل

وقال إن الحصول على الجرعة الثالثة سيكون لمن سجلوا على منصة استقبال طلبات الأردنيين المقيمين والعاملين في الخارج لغايات الدخول إلى بعض الدول.

 

وأضافت الوزارة أن مراكز التطعيم المعتمدة، هي مركز تطعيم جامعة العلوم التطبيقية، يوم غد الأربعاء ومركز تطعيم صالة الأمير فيصل الرياضية في القويسمة، يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن التطعيم سيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

 

ودعت المواطنين المسجلين إلى احضار الوثائق التي تثبت الحصول على الجرعتين من لقاح سينوفارم، مؤكدة أن المنصة لا تزال تستقبل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الجرعة.

 

وزارة الصحة الأردنية لقاح فايزر سينوفارم الجرعة الثالثة مراكز التطعيم

موضوعات متعلقة

قبل افتتاحه .. تفاصيل الطريق البري بين السعودية وسلطنة عمان

قرار جديد من الحكومة العراقية بشأن ضحايا حريق مستشفى الحسين

92 قتيلا و50 جريحا ضحايا حريق مستشفى الحسين في العراق

نشرة أخبار العالم: إعلان أوروبي حول سد النهضة.. وتحذير أممي من مجاعة عالمية.. والجيش ينزل شوارع جنوب أفريقيا

إيران تجري محادثات مع أمريكا لتبادل السجناء

بعد انضمامه للمعارضة.. نتنياهو يسعى لتخريب العلاقات مع الأردن

وزير خارجية إسرائيل يلتقي الأمين العام للناتو وهذا ما حدث

أسعار الذهب العالمية اليوم |اعرفها

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات أول لاب توب من ريلمي Realme Book

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يوليو2021.. وعيار21 يسجل 788 جنيها

هشام توفيق: نتوقع الحصول على قرض تمويل تحديث ماكينات الغزل الشهر المقبل

أول مدينة في مصر بلا سيارات| رئيس الوزراء يتفقد مشروع اَي سيتي

عباس شراقي: إثيوبيا تردد كلاما خطيرا عن حصص المياه للدول الثلاث

غواصة حربية تتحرك بمحيط إيران.. إسرائيل تطلب أنظمة عسكرية أمريكية غير مسبوقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الانتقال إليها| السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة المشروعات بالعاصمة الإدارية

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

من 19 حتى 24 يوليو .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

لعنة التذكرة| بعد وقائع الصفع والسب والوفاة.. الكمسري « سيد قراره» أم «عبد المأمور» ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

طبيب نساء تحرش بـ 6 آلاف امرأة.. والمحكمة تلزمه بـ 73 مليون دولار تعويضات

فيديو

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

وزير الدفاع يلتقى نطيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون في المجال العسكري

مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ