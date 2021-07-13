تنبيه مهم من "الصحة" الأردنية إلى متلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تقديم جرعة ثالثة معززة من لقاح “فايزر” للمواطنين الذين تلقوا جرعتين من لقاح "سينوفارم".

وقال إن الحصول على الجرعة الثالثة سيكون لمن سجلوا على منصة استقبال طلبات الأردنيين المقيمين والعاملين في الخارج لغايات الدخول إلى بعض الدول.

وأضافت الوزارة أن مراكز التطعيم المعتمدة، هي مركز تطعيم جامعة العلوم التطبيقية، يوم غد الأربعاء ومركز تطعيم صالة الأمير فيصل الرياضية في القويسمة، يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن التطعيم سيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

ودعت المواطنين المسجلين إلى احضار الوثائق التي تثبت الحصول على الجرعتين من لقاح سينوفارم، مؤكدة أن المنصة لا تزال تستقبل طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على الجرعة.