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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 14/7/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

صدى البلد

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاربعاء 14 يوليو 2021 وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندى 

برج الثور: 20 أبريل - 20 مايو 

 

حاول أن تكمل كل عملك في الوقت المحدد في المكتب اليوم ويمكن أن يكون هناك قفزة كبيرة في حالتك المالية. 
 

برج الجوزاء: 21 مايو - 20 يونيو 

 

بالحديث عن العمل ، يمكنك الحصول على بعض المسؤوليات المهمة في المكتب و من الأفضل عدم إعطاء فرصة واحدة لتقديم شكوى إلى كبار المسؤولين  

 بالحديث عن الصحة ، إذا كنت تعاني من مشكلة الصداع النصفي ، فقد تزداد مشاكلك اليوم. 

 برج السرطان: 21 يونيو - 22 يوليو 

 بالحديث عن الصحة ، سوف تشعر بالانزعاج من الألم في أي جزء من الجسم.

برج الأسد: 23 يوليو - 22 أغسطس 

 بالحديث عن الحياة الشخصية ، حاول الحفاظ على علاقة جيدة مع أفراد المنزل و يمكن للجدل  أن يزيد المسافة في علاقتك.

 برج العذراء: 23 أغسطس - 22 سبتمبر

 سيكون اليوم سعيدًا جدًا للأشخاص المرتبطين بالقطاع المصرفي فعلى الرغم من أنك لا داعي للقلق كثيرًا ، إلا أنه سيتم حل مشاكلك قريبًا.

برج الميزان: 23 سبتمبر - 22 أكتوبر

 

 يمكن للأشخاص الذين يعملون في مجال العقارات الحصول على النتائج المتوقعة اليوم ، سيكون اليوم يومًا ممتعًا للغاية ويمكن أن تتحسن حالتك المالية. 

 برج العقرب: 23 أكتوبر - 21 نوفمبر

ينصح رجال الأعمال بعدم القيام بمعاملات مالية كبيرة 

برج القوس: 22 نوفمبر - 21 ديسمبر 

 للبقاء بصحة جيدة ، تحتاج إلى تضمين اليوجا والتأمل في روتينك اليومي جنبًا إلى جنب مع تناول الطعام في الوقت المحدد.

برج الجدي: 22 ديسمبر - 19 يناير

حاول إكمال جميع الأعمال المعلقة في المكتب اليوم ، وإلا فقد يزداد ضغط العمل كثيرًا في الأيام القادمة.

 برج الدلو: 20 يناير - 18 فبراير 

يمكن أن يكون هناك قفزة كبيرة في حالتك المالية.

 برج الحوت: 19 فبراير - 20 مارس 

 يمكن أن يؤثر إرهاق العمل على صحتك  لذلك يجب أن لا تكن مهملاً في نظامك الغذائي

 

برج برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد

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