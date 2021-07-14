30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

أقيم مساء أمس الثلاثاء 13 يوليو، العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» في أحد دور العرض السينمائي بالتجمع الخامس، وذلك بحضور بطل العمل النجم أحمد عز ، وعدد آخر من النجوم منهم: أحمد فهمي ومصطفى خاطر هنادي مهنا وأحمد خالد صالح وكارمن بصيبص والمؤلف محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء الديب.
أبطال فيلم العارف للفنان أحمد عز
"العارف" بطولة أحمد عز ، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.
موعد طرح فيلم العارف للفنان أحمد عز
أعلنت الشركة المنتجة عن طرح فيلم "العارف" بطولة أحمد عز بداية من يوم 14 يوليو المقبل، وتمكن البرومو الرسمى الخاص بالفيلم من تحقيق نسبة مشاهدة مترفعة بعد طرحه عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كما سيطر على البرومو الغموض والإثارة.
ويأتى قرار عرض فيلم لـ أحمد عز “العارف.. عودة يونس” بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.
تم تصوير الفيلم بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم الفنان أحمد فهمي خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه أن حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لأنه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .
بعض متابعي أحمد فهمي اقتنعوا بأن حساباته تم اختراقها بالفعل وبدأوا تداول التعليقات ومحاولة فهم حقيقة ما يحدث لكن التعليقات الأكثر سخرية كانت من زملائه نجوم الفن.
على حسابه بموقع فيسبوك، تفاعل النجوم بسخرية مع صورة الهاكرز التي وضعها أحمد فهمي وعلق عليها قائلا:"الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم!".
ومن بين التعليقات الساخرة، كتب حساب أحمد السقا:" أمال عاملي فيها شبح وأنا بابا يلا وفي الآخر اتروقت"، فيما استخدم الفنان أحمد حلمي صورة كوميك شهير له من فيلم “كده رضا” قائلا:" مفاجأة مش كده"، فيما سخر أمير كرارة قائلا:" هجامين البحر عملوها معاك يا نيرم".