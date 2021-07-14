عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

أحمد عز
أحمد عز

أقيم مساء أمس الثلاثاء 13 يوليو، العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» في أحد دور العرض السينمائي بالتجمع الخامس، وذلك بحضور بطل العمل النجم أحمد عز ، وعدد آخر من النجوم منهم: أحمد فهمي ومصطفى خاطر هنادي مهنا وأحمد  خالد صالح وكارمن بصيبص والمؤلف محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء الديب. 

txt

شاهد|مصطفى خاطر يشارك جمهوره صورا مع أبطال فيلم العارف من العرض الأول

txt

أحمد فهمى يشارك جمهوره يـ صورة من العرض الخاص لـ العارف| شاهد

أبطال فيلم العارف للفنان أحمد عز 

"العارف" بطولة أحمد عز ، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

 

موعد طرح فيلم العارف للفنان أحمد عز 

أعلنت الشركة المنتجة عن طرح فيلم "العارف" بطولة أحمد عز  بداية من يوم 14 يوليو المقبل، وتمكن البرومو الرسمى الخاص بالفيلم من تحقيق نسبة مشاهدة مترفعة بعد طرحه عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كما سيطر على البرومو الغموض والإثارة.

ويأتى قرار عرض فيلم لـ أحمد عز “العارف.. عودة يونس” بعد تأجيله أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.
تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه أن حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لأنه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

بعض متابعي أحمد فهمي اقتنعوا بأن حساباته تم اختراقها بالفعل وبدأوا تداول التعليقات ومحاولة فهم حقيقة ما يحدث لكن التعليقات الأكثر سخرية كانت من زملائه نجوم الفن.

على حسابه بموقع فيسبوك، تفاعل النجوم بسخرية مع صورة الهاكرز التي وضعها أحمد فهمي وعلق عليها قائلا:"الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم!".

ومن بين التعليقات الساخرة، كتب حساب أحمد السقا:" أمال عاملي فيها شبح وأنا بابا يلا وفي الآخر اتروقت"، فيما استخدم الفنان أحمد حلمي صورة كوميك شهير له من فيلم “كده رضا” قائلا:" مفاجأة مش كده"، فيما سخر أمير كرارة قائلا:" هجامين البحر عملوها معاك يا نيرم".

 

00f9b56e-8f7e-4237-9abc-1cef7c6cbc2e
00f9b56e-8f7e-4237-9abc-1cef7c6cbc2e
1b4c9878-4311-4565-97e4-bee3236bac60
1b4c9878-4311-4565-97e4-bee3236bac60
3a64debc-a83e-49b5-8f78-2fd234625306
3a64debc-a83e-49b5-8f78-2fd234625306
5fa80d74-8d46-45e8-9f06-39ac4c96850e
5fa80d74-8d46-45e8-9f06-39ac4c96850e
6f1b50bf-a999-4cba-b06a-f7ace270b6c2
6f1b50bf-a999-4cba-b06a-f7ace270b6c2
9b47cdeb-de1e-48d9-9223-3e116b418935
9b47cdeb-de1e-48d9-9223-3e116b418935
9ba2c590-d3f0-4a63-ba48-a2ce0e2d4bf8
9ba2c590-d3f0-4a63-ba48-a2ce0e2d4bf8
33dc4c64-1694-49e5-b77f-d8de7be2e9e8
33dc4c64-1694-49e5-b77f-d8de7be2e9e8
59e0d3f8-d6bb-4566-ae89-cb64bfdb23c5
59e0d3f8-d6bb-4566-ae89-cb64bfdb23c5
551c5c02-55a7-4976-bbb7-55fe48bbe0a6
551c5c02-55a7-4976-bbb7-55fe48bbe0a6
998e28a4-50ba-4524-975c-3d5270aba87b
998e28a4-50ba-4524-975c-3d5270aba87b
4591fd09-660a-4334-8235-461b16e79ff4
4591fd09-660a-4334-8235-461b16e79ff4
93694c9e-f6b9-40ff-8a09-a8b6df89a552
93694c9e-f6b9-40ff-8a09-a8b6df89a552
97365af1-3e0d-4e36-81cb-ef1fd8094931
97365af1-3e0d-4e36-81cb-ef1fd8094931
399897ac-106a-4620-b137-88c20552185e
399897ac-106a-4620-b137-88c20552185e
ad7c1f2c-d8e7-4968-bf34-28743ce8e82e
ad7c1f2c-d8e7-4968-bf34-28743ce8e82e
b6a19e42-af6e-4665-aeb4-bcdca3e90bb5
b6a19e42-af6e-4665-aeb4-bcdca3e90bb5
b61643bb-7479-4b57-884b-3f44cd91b5e2
b61643bb-7479-4b57-884b-3f44cd91b5e2
bcc92e87-1443-4488-bf57-ada611d393f1
bcc92e87-1443-4488-bf57-ada611d393f1
bfd98c19-87fb-4a7e-962d-a1073b9784f5
bfd98c19-87fb-4a7e-962d-a1073b9784f5
c4d701f1-85bf-43d1-ac5c-9170929ef738
c4d701f1-85bf-43d1-ac5c-9170929ef738
c4eb39f6-22fa-40d2-af3e-b895e898e075
c4eb39f6-22fa-40d2-af3e-b895e898e075
c08a3c56-783c-49c3-8496-435a30086fbd
c08a3c56-783c-49c3-8496-435a30086fbd
c69eb1b1-592e-4b9c-8e6e-af0b18829bfd
c69eb1b1-592e-4b9c-8e6e-af0b18829bfd
e0e43e78-de5c-4b36-866b-67cc7b919d70
e0e43e78-de5c-4b36-866b-67cc7b919d70
ef987626-4505-4cc8-acc5-9f3164ca7a63
ef987626-4505-4cc8-acc5-9f3164ca7a63
efdb758a-b043-40a4-93d2-e03a5ec5c644
efdb758a-b043-40a4-93d2-e03a5ec5c644
العارف فيلم فيلم العارف احمد عز النجم أحمد عز احمد فهمي

موضوعات متعلقة

في العيد عبر شاهد.. العدل جروب تعيد شريهان للمسرح بـ كوكو شانيل

الدنيا بترقص.. أغنية عمرو دياب تتصدر تطبيق أنغامي

بعد مروره بوعكة صحية.. أول ظهور للفنان هاني شاكر عبر انستجرام

عبد الرحيم كمال يوقع روايته الجديدة بديوان مصر الجديدة.. السبت

وردة واعملها بزعلة.. روتانا تطرح أولى أغاني ألبوم فريدة

بمشاركة ٣٤ فنان مصري.. الأوبرا المصرية تصل روما للاحتفال بعايدة

بعد قيده في نقابة الموسيقيين.. أول مخالفة من مغني المهرجانات علي قدورة

ليس فقط لعرب المهجر.. كباتن الزعتري يعرض تجاريا في السوق الامريكي

ترشيحاتنا

صورة سيلفي تنهي حياة «أنفلونسر» بأبشع الطرق

طارق سليمان عن نهائي أفريقيا: نغمة «مواجهة سهلة» بعيدة عن أذهان لاعبي الأهلي

وزير مالية جنوب السودان: جوبا ستصبح سوقاً للمنتجات المصرية وخطة كاملة للتعاون..فيديو

بعد العنصرية والتنمر ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي.. المجتمعات الأوروبية تظهر على حقيقتها

إثيوبيا تخزن أول مليار متر مكعب في الملء الثاني لسد النهضة

البنك المركزي يعلن عن الشروط النهائية بمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ