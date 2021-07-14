خدمات| أماكن محطات الغاز والوقود أون لاين

استمراراً لتنفيذ سياسات التحول الرقمى بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية فى تفعيل تطبيقها الإلكتروني "Mop stations " للتعريف بمواقع واماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع اجهزة الهواتف الذكية ليشمل اجهزة الآيفون من خلال تحميله على الرابط:



https://apps.apple.com/eg/app/mop-stations/id1554626236



حيث سبق للوزارة تفعيل هذا التطبيق لأجهزة الأندرويد منذ فبراير الماضى على الرابط :

https://play.google.com/store/apps/details?id=info.egyptgas.mop



ويُشار إلى أن التطبيق يتيح لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه سواء الغاز الطبيعى أو البنزين بأنواعه الثلاثة " 80، 92 ، 95 " والسولار والشحن الكهربائى ومن ثم يقوم التطبيق بتحديد مواقع اقرب المحطات من مكان المستخدم، ويأتى ذلك بعد ان تم تطوير التطبيق خلال الفترة الأخيرة ليشمل كافة المحطات التى تقدم جميع أنواع الوقود المطروحة لقائدى المركبات بالسوق المحلى وخدمات السيارات من صيانة وزيوت وغيرها.



ويتميز التطبيق بإدخال تحديثات مستمرة بمواقع المحطات الجديدة والتى دخلت الخدمة حديثاُ لمواكبة التطور والتنامى المستمر فى أعداد المحطات خاصة محطات التموين بالغاز الطبيعى التى تعمل الوزارة على تنفيذ خطة عاجلة لنشرها بالعديد من المواقع على مستوى الجمهورية حتى وصلت الى مايقرب من 400 محطة حالياً تلبية للطلب على تلك الخدمة .

وافتتح منذ أيام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطة تموين الوقود المتكاملة بمنطقة العباسية بعد تطويرها لتؤدى المحطة خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل ( بنزين ٩٢ ، ٩٥) والشحن الكهربائى وفق أحدث النظم العالمية .

وتحمل المحطة علامة شركتي غازتك وإينى الإيطالية ، وأكد الملا خلال الافتتاح أن الخطة القومية التى يتم تنفيذها حالياً للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات تأتى تحت مظلة المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا المجال لتوفير خدمات متميزة للمواطنين تحقق لهم الاستفادة الاقتصادية الكاملة وتخفيف الأعباء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود منخفض التكلفة يحقق فارق مالي كبير لمصلحة المواطن ، حيث وجه الرئيس السيسى بتحقيق الانتشار والتوسع لمحطات الغاز فى كافة المدن والطرق والمحاور للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على استخدامه.

وأضاف الوزير أن قطاع البترول تنفيذاً لمبادرة الرئيس مستمر حالياً في التوسع في هذا المجال حيث نجح في مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى التي تقدم خدماتها حالياً لتصل إلي ٣٧٥ محطة علي مستوي الجمهورية من نحو ١٨٠ محطة فقط قبل أقل من عام ، ويستهدف تشغيل عدد غير مسبوق من هذه المحطات يصل إلي ٤٠٠ محطة جديدة خلال الفترة المقبلة في اطار خطة جارية للوصول بعدد المحطات المقدمة للخطة إلي ١٠٠٠ محطة لتحقيق الانتشار للخدمة في كافة المناطق وتحفيز المواطن والتيسير علي مستخدميها .

وأشار الملا إلى أنه يتم التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية للاسراع بتنفيذ المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ، حيث يتم تنفيذ مبادرات حكومية في هذا الصدد بالتعاون بين وزارة البترول والبنك المركزى ووزارتى المالية والتجارة والصناعة لتوفير سيارات تعمل بالغاز الطبيعى من خلال نظام الإحلال والتجديد بالإضافة إلى التوسع فى برنامج تحويل السيارات الحالى فى مراكز التحويل التابعة لقطاع البترول والبالغ عددها أكثر من 100 مركز تحويل على مستوى الجمهورية وجارى العمل على زيادتها ، لافتاً إلى أن الزيادة المضطردة فى حجم استهلاك الغاز الطبيعى كوقود للسيارات فى السوق المحلى والتى تصل إلى 85 مليون قدم مكعب يومياً حالياً تعد بمثابة مؤشر إيجابى على زيادة وعى المواطنين واقبالهم على استخدامه بما يحقق الاستفادة للمواطنين والاقتصاد على حد سواء فى اطار التكلفة المنخفضة للغاز وترشيد استهلاك الوقود التقليدى من البنزين والسولار.