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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم إلغائها من جونسون.. عمدن لندن يلزم بارتداء الكمامات في المواصلات العامة

ارتداء الكمامات في
ارتداء الكمامات في بريطانيا

وجه عمدة لندن، صادق خان، هيئة النقل في العاصمة البريطانية، بفرض استخدام الكمامات والأقنعة داخل الحافلات والقطارات ووسائل النقل "كشرط  أساسي"، حتى بعد رفع قيود فيروس كورونا في 19 يوليو الجاري، التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وحسب موقع "إيفنينج ستاندرد"، قال عمدة لندن إنه "غير مستعد" لتعريض مستخدمي مترو الأنفاق والترام ومستخدمي النقل الآخرين في العاصمة "للخطر"، من خلال رفع القيود المتعلقة بتغطية الوجه بعد  "يوم الحرية" المقرر فيه إنهاء الإجراءات المفروضة بسبب فيروس كورونا.

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وبموجب شروط الاستخدام، سيكون ضباط الإنفاذ قادرين على رفض دخول الركاب الذين يتبين أنهم غير ممتثلين للتعليمات بعدم ارتداء الكمامات أثناء استخدام المترو.

كما وجه خان، هيئة النقل بوضع تدابير للمساعدة في ضمان استمرار استخدام الأقنعة داخل سيارات الأجرة والمركبات الخاصة من قبل السائقين والركاب ما لم يتم إعفاؤهم.

إلغاء قيود كورونا

يأتي الطلب بعد أن أعلن رئيس الوزراء يوم الاثنين أن معظم قيود Covid-19 القانونية في إنجلترا ، بما في ذلك ارتداء القناع الإجباري في العديد من الأماكن العامة الداخلية ، ستنتهي الأسبوع المقبل كجزء من المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق الخاصة به للخروج من إغلاق فيروس كورونا.

جاء قرار صادق خان، بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده سترفع معظم القيود المفروضة لمواجهة كورونا، بما في ذلك ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي في 19 يوليو الجاري، كجزء من المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق الخاصة به للخروج من إغلاق الوباء.

وأعطى جونسون المواطنين، الحرية الشخصية في ارتداء الكمامات بالأماكن المزدحمة والمغلقة.

عمدة لندن لندن وسائل النقل بوريس جونسون جونسون يوم الحرية

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