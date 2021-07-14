خطوة بخطوة..كيف تحصل على شقة فى الإسكان التعاونى 2021

ينشر موقع « صدى البلد» خطوات وشروط الحصول على شقة فى الإسكان التعاونى.

حيث تنتهي هيئة تعاونيات البناء، التابعة لـ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، من حجز المرحلة الجديدة، بـ التجمع الخامس، غدًا الخميس 15 يوليو 2021.



يقوم المتقدم بالخطوات التالية للتقديم على شقة فى الإسكان التعاونى من خلال الآتى:

1- شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء في مدينة نصر.

2- وسداد جدية دخول القرعة طبقا للمساحة المطلوبة، علمًا بان يصل سعر كراسة الشروط 200 جنيه.



يتم تخصيص شقق الإسكان التعاونى بنظام المقرعة العلنية، والتي تجرى يوم الأربعاء 28 يوليو، وذلك بعد انتهاء فترة الحجز.

وأشارت هيئة العامة لتعاونيات البناء، إلى أن المشروع مقام على 143 فدان ويحتوى على منطقة خدمات تتكون من المبنى الإدارى والتجارى والملاعب المفتوحة والمساجد بالإضافة إلى قطع أراضى استثمارية مخصصة لإنشاء مدرسة دولية ومستشفى تخصصي و4 مول تجارى.

وسيتم توفير نظم للسداد حتى 20 سنة علما بأنه يتم سداد 50% من ثمن الوحدة حتى التعاقد والاستلام، مؤكدا أن سعر المتر للوحدة يقدر بـ 6500 جنيه.