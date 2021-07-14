الكويت.. إلغاء عشرات الآلاف من أذونات عمل المقيمين

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن إلغاء 61975 إذن عمل للمقيمين، في فترة 6 أشهر تقريباً، وفق ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وكشفت إحصائية للهيئة للفترة الواقعة بين 10 يناير، وحتى 30 يونيو الماضي، عن سقوط 38873 إذن عمل للمقيمين، نظراً لسقوط إقامتهم خارج البلاد.

ولفتت الهيئة إلى إلغاء 20011 مقيم أذونات عملهم، لرغبتهم في مغادرة البلاد.

وانقسمت عمليات الإلغاء لأذونات العمل على «حالة وفاة، سقوط الإقامة في الخارج، إلغاء نهائي، تحويل إلى التحاق بعائل أو عمالة منزلية».

وأعلنت الهيئة تجديد أذونات عمل 401 ألف مقيم، إضافة إجراء أكثر من 99 ألف تحويل داخل القطاع الأهلي.

وأعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، أمس الثلاثاء، تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، اعتباراً من يوم الأحد 18 يوليو الجاري (باعتباره يوم راحة) وحتى يوم الخميس 22 يوليو الجاري، بحيث يكون يوم الإثنين 19 يوليو الجاري عطلة الوقوف بعرفات.

وأشار الديوان في تعميمه أن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 20، 21، 22 من شهر يوليو الجاري عطلة عيد الأضحى المبارك، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 25 يوليو الجاري.

وتابع التعميم: «الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة».