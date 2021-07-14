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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات مرعبة.. الصحة العالمية: العالم يشهد بداية موجة عنيفة من كورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، أن العالم يمر حاليا ببداية موجة جديدة عنيفة من جائحة فيروس كورونا 

 

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وقال تيدروس، خلال جلسة للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، اليوم الأربعاء: "نحن الآن نمر بالمراحل الأولى من الموجة الثالثة".

وأشار تيدروس إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم، لافتا إلى أن هذا الأمر ناجم بالدرجة الأولى عن انتشار سلالة "دلتا" المكتشفة لأول مرة في الهند.

وتابع: "تمثل سلالة دلتا أحد أهم العوامل للارتفاع الحالي لمؤشرات الانتقال، الأمر الذي تؤزمه كذلك الاتصالات الاجتماعية والتنقلات المتزايدة، إضافة إلى الاعتماد غير المنهج للإجراءات المؤكدة في مجالين الصحي والاجتماعي".

وشدد على أن نسخة "دلتا" من فيروس كورونا انتشرت حاليا في 111 دولة حول العالم، مؤكد أن المنظمة تتوقع أن تتحول هذه السلالة إلى المهمينة. 

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