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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحور جديد لفيروس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من ظهور لامبدا

كورونا
كورونا


قال الدكتور محمد سليمان ،  استشارى مناعة ورئيس قسم البحث العلمى ب مستشفى كاتارينا ،  إن الصحة العالمية حذرت من ظهور متحور  جديد لفيروس كورونا يسمى ب " لامبدا" لافتا إلى أن الفيروس يستمر فى التحور  وهذا شئ طبيعى حتى يبقى ويستقر فى جسم الانسان ويحارب مناعته . 
 

وأضاف " سليمان " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن أى متحور يظهر جديد يبدو عليه انه سريع الانتشار  ولكنه لا يقاوم الاجسام المضادة حسب رأيه لأن هذا التحور ظهر فى شهر يونيو الماضى فى أمريكا اللاتينية وانتشر فى 27 دولة بعد ذلك . 
 

وأشار إلى أنه على الرغم من تعداد أمريكا اللاتينية حوالى 8% من تعداد العالم الا ان نسبة انتشار الكورونا لديهم 20% من نسب اصابات كورونا على مستوى العالم ، لافتا إلى أن هذا التحور يشابه لحد بعيد  " تحور دلتا "  ، منوها أن الاجسام المضادة فى تحور أى فيروس لاتتعامل بصفة مباشرة  مع التحور وأكثر ما يهمنا شدة المرض وليس سرعة الانتشار  ..


وتابع أنه لم يثبت  فى أى من التحورات التى ظهرت العام الحالى لكورونا بداية من التحور البرازيلى 
، الهندى مرورا ب تحور أمريكا اللاتينية ولكن لم يثبت شدة فى الاصابات فى كورونا  ، موضحا ان أى  تحور جديد لا نعلمه لابد من وضع الاجراءات الاحترازية له  خاصة أن اجمالى تحورات كورونا وصلت حتى الآن 7 تحورات  منذ بداية الجائحة واحتفظوا ب صفة اساسية وهى  المظهر الشكلى وهو البروتين الشوكى وهو الذى يتفاعل معه لقاح كورونا .

 

يذكر أن الدكتورة هالة زايد صرحت اليوم الأربعاء أن منظمة الصحة العالمية تضع مصر فى المستوى الأقل من حيث خطر انتشار وباء كورونا  .


يذكر أن  هيئة الدواء المصرية قد حذرت من استخدام المستحضرات مجهولة المصدر، التي يتم الترويج لها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، في إنقاص الوزن وعلاج السمنة.


وقالت الهيئة إنه بالبحث، وُجد أن العديد من هذه المستحضرات غير مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، وقد يلجأ البعض لاستخدامها في إنقاص الوزن دون معرفة مكوّناتها مما قد يسبب أضرارا صحية بالغة.


وناشدت الهيئة المواطنين عدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات التي تروج للمستحضرات مجهولة المصدر دون الرجوع للجهات الرسمية لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية وما يترتب عليه من أضرار صحية بالغة.


وطالبت الهيئة المواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول أي من المستحضرات الدوائية، محذرة من خطورة التطبيب الذاتي.

هيئة الدواء المصرية تحذر من استخدام مستحضرات مجهولة المصدر في إنقاص الوزن وعلاج السمنة

ورحبت الهيئة بجميع الاستفسارات عن المستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية وجميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، من خلال خدمات البلاغات والاستفسارات الألكترونية على الموقع الرسمي للهيئة منها: خدمة "مخالفة" وذلك للإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية، وخدمة "إعلان غير ملائم" وذلك للإبلاغ عن مواد دعائية دوائية غير ملائمة،وخدمة "استشارة دوائية" وذلك للاستفسار عن معلومة دوائية موثوقة


يأتي ذلك انطلاقا من رؤية هيئة الدواء المصرية في نشر الوعي الصحي فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلية والاستخدام الآمن والأمثل لها بجمهورية مصر العربية باستخدام الدلائل العلمية الصحيحة والمحدثة، وانطلاقا من حرص الهيئة على التصدي للترويج للمستحضرات غير المرخصة بجمهورية مصر العربية على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات ومنها ما ورد إلى مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بالهيئة من استفسارات عن بعض المستحضرات مجهولة المصدر التي يتم الترويج لها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات لاستخدامها في إنقاص الوزن وعلاج السمنة.

 

 

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