بعد ظهور لامبدا.. تعرف على مراحل تحور كورونا حتى الآن

بعد ظهور متحور لامبدا، وانتشاره بسرعة في أمريكا الجنوبية ، ولا يزال لغزا، لا أحد يعرف ما إذا كان معديًا أكثر من المتغيرات الأخرى أو ما إذا كان يؤثر على اللقاحات.



كما تتطور الفيروسات، فيروس SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لـ فيروس كورونا ، لذا فإن ظهور المتغيرات ليس مفاجئًا ، ولا تشكل كل طفرة جينية جديدة تهديدًا خطيرًا.

لكن في الأسابيع الأخيرة ، بدأ قرع طبول متزايد في التغطية الإخبارية يدق ناقوس الخطر بشأن متحور لامبدا ، وهو متغير تم اكتشافه لأول مرة في بيرو أواخر العام الماضي، وانتشر المتغير ، المعروف في البداية باسم C.37 ، بسرعة عبر أجزاء من أمريكا الجنوبية، وفي 14 يونيو، صنفته منظمة الصحة العالمية على أنها " متغير مثير للاهتمام " ، مما يعني ، بشكل أساسي ، أن الخبراء يشكون في أنه قد يكون أكثر خطورة من السلالة الأصلية.

قال العلماء إن انتشار لامبدا وطفراته ، التي تشبه تلك الموجودة في العديد من المتغيرات الأخرى شديدة العدوى أو المثيرة للقلق ، لكن الكثير لا يزال غير معروف ، ولم يتضح بعد حجم المخاطر التي يمثلها.

ويحتوي المتغير على ثمانية طفرات ملحوظة ، بما في ذلك سبعة في جين البروتين الشائك ، الموجود على سطح الفيروس، كما توجد بعض هذه الطفرات في متغيرات أخرى وقد تجعل الفيروس أكثر عدوى أو تساعده على التهرب من استجابة الجسم المناعية.

لكن لم يتضح بعد ما إذا كان عقار لامبدا أكثر قابلية للانتقال من الأنواع الأخرى ، سواء كان يسبب مرضًا أكثر خطورة أو ما إذا كان يجعل اللقاحات أقل فعالية.

وتوفر الدراسات المختبرية الأولية ، التي لم يتم نشرها بعد في المجلات التي يراجعها النظراء ، سببًا للقلق والطمأنينة، وفي هذه الدراسات ، وجدت فرق البحث بقيادة الدكتور سوتو-ريفو والدكتور لانداو أن الأجسام المضادة التي تحفزها لقاحات Pfizer و Moderna و CoronaVac أقل قوة ضد لامبدا منها ضد السلالة الأصلية ، لكنها لا تزال قادرة على تحييد الفيروس.



