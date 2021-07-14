عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: التحفظ على 1233 مركبة مخالفة بمحور المحمودية

التحفظ على مركبات
التحفظ على مركبات مخالفة بمحور المحمودية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها على محور المحمودية لمنع الإشغالات وسير المركبات المخالفة على المحور.

 

حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى، بالتحفظ على  672 مركبة مخالفة،  منذ بداية 2021 حتي الآن ليصل إجمالي ما تم التحفظ عليه في المحور، الذي يقع شرق الإسكندرية، منذ إنشاء  تلك الإدارة إلى 1233 مركبة مخالفة.

 

اقرأ أيضًا:

وقف الإجازات للكوادر الإشرافية والسائقين والعمال بنظافة الاسكندرية خلال العيد

 

وتضمنت المركبات 338 مركبة توك توك، و 304 تروسيكل و255 دراجة بخارية، و 336 مركبة متنوعة أخرى مابين (عربة كارو وميكروباص وتاكسي وملاكي وتوناية وسيارات نقل). هذا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

يأتي هذا تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية" وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوي اللائق لخدمة المواطنين.

الاسكندرية محور المحمودية شرق الإسكندرية المركبات اخبار الاسكندرية اخبار المحافظات محافظة الاسكندرية

موضوعات متعلقة

تعاون ثلاثي بين البحث العلمي والمعهد القومي للتنمية المستدامة وجامعة الإسكندرية

ماراثون الثانوية العامة.. طلاب الإسكندرية: امتحان الجبر والهندسة صعب والمسائل تعجيزية

ترشيحاتنا

تحول بعضها إلى تحف فنية.. شاهد أغرب 5 سيارات في التاريخ .. صور

قبل إنطلاق الأوليمبياد .. اكتشاف حالات كورونا في فندق الوفد الأولمبي البرازيلي

محافظ القاهرة يفتتح ورش المعدات الثقيلة والإنتاجية لهيئة النظافة ..فيديو وصور

مصدر بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي : نستعد عسكريًا لاحتمال انهيار لبنان

لميس جابر: الأزهر هو الملاذ الآمن للمصريين وقت الأزمات

العراق.. تفكيك منصة صواريخ قرب محطة كهرباء البصرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يشدد على حظر تقديم الشيش في المقاهي

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

تغريم سما المصري 100 ألف جنيه فى سب وقذف مرتضى منصور

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

فيديو

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

تحرش وطرد من التدريبات..عمرو وردة.. سجل حافل بالأزمات.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

د.فتحي حسين يكتب: وداعًا أم الأبطال.. وخزينة أسرار «السادات» 

أمل مصطفى تكتب: مُتصْنَعُ الوُّدِّ تَفْضَحُهُ الشَّدَائِدِ !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ