محافظة الإسكندرية: التحفظ على 1233 مركبة مخالفة بمحور المحمودية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها على محور المحمودية لمنع الإشغالات وسير المركبات المخالفة على المحور.

حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى، بالتحفظ على 672 مركبة مخالفة، منذ بداية 2021 حتي الآن ليصل إجمالي ما تم التحفظ عليه في المحور، الذي يقع شرق الإسكندرية، منذ إنشاء تلك الإدارة إلى 1233 مركبة مخالفة.

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وتضمنت المركبات 338 مركبة توك توك، و 304 تروسيكل و255 دراجة بخارية، و 336 مركبة متنوعة أخرى مابين (عربة كارو وميكروباص وتاكسي وملاكي وتوناية وسيارات نقل). هذا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي هذا تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية" وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكباري وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوي اللائق لخدمة المواطنين.