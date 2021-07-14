الشمس والحالة المزاجية.. خبيرة علم أعصاب توضح

قالت شيماء البهي خبيرة علم الأعصاب والاتيكيت، إن علم الأعصاب العلم الذي يعتمد على الاتصالات العصبية للمخ، و دراسة التصرفات العصبية التي تنتج في العديد من المواقف والتحكم بها.

متابعة: "علم الاتيكيت مرتبط بالأعصاب..يعني لو أنا أعصابي هادية هعمل كل حاجة بشكل جميل".



وأضافت "شيماء البهي" خلال حوارها ببرنامج "بنت البلد" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، هناك العديد من العناصر الطبيعية المتواجدة تعمل على تقليل التوتر المستمر، مثل الشمس، موضحة: "التعرض للشمس في الصباح الباكر يساعد في تنشيط الهرمونات والخلايا".



وأكملت: التعرض للضوء بشكل مستمر يتسبب في حدوث أرق ولهذا لا يفضل أن نتعرض للضوء المباشر ليلا.





مؤشرات إصابة طفلك بمرض فرط الحركة:





قالت شيماء البهي خبيرة علم الأعصاب والإتيكيت، إن فرط الحركة ADHD يأتى من نقص كيميائي فى مناطق معينة فى المخ.

وأوضحت شيماء البهي، خلال لقائها ببرنامج “صباح الورد” المذاع على فضائية ten، أنه يجب على كل أم أن تكون مدركة وواعية، لأن هناك الكثير من الآباء والأمهات الذين يظنون أن علامات مرض فرط الحركة، هي علامات طبيعية للطفولة، وأن هذا النشاط الزائد طبيعي.

وأضافت أنه يجب على كل أم ملاحظة سلوك أبنائها، مؤكدة أنه إذا لاحظت أن هناك مشكلة فى تأخر الكلام أو نمو الطفل، والاستيعاب، وتشتت نظر الطفل لمن حوله، خاصة والدته، فهذه التصرفات تدل على أنه مصاب بـ ADHD.

تأثير كورونا على الأطفال

وتابعت شيماء البهي: “التأثير النفسي على الطفل فى ظل جائحة كورونا أصعب من كورونا بكثير، لذلك يجب الموازنة بين الصحة العامة والجانب النفسي لأن لهما نفس الأهمية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال خروجهم فى أماكن مفتوحة بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.

إتيكيت استقبال الضيوف

وأوضحت أن هناك اتيكيت لاستقبال الضيوف لو كان لديهم أطفال، وهو ضرورة تهيئة المنزل جيدا وتخصيص مكان آمن لهم للعب فيه، بالإضافة إلى إحضار طعام خاص بهم يحبونه، والأهم من ذلك إشغال الأطفال بأشياء مهمة وآمنة.



