عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشمس والحالة المزاجية.. خبيرة علم أعصاب توضح

شيماء البهي، خبيرة
شيماء البهي، خبيرة علم الأعصاب والأتيكيت

قالت شيماء البهي خبيرة علم الأعصاب والاتيكيت، إن علم الأعصاب العلم الذي يعتمد على الاتصالات العصبية للمخ، و دراسة التصرفات العصبية التي تنتج في العديد من المواقف والتحكم بها.

 

متابعة: "علم الاتيكيت مرتبط بالأعصاب..يعني لو أنا أعصابي هادية هعمل كل حاجة بشكل جميل".
 

وأضافت "شيماء البهي" خلال حوارها ببرنامج "بنت البلد" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، هناك العديد من العناصر الطبيعية المتواجدة تعمل على تقليل التوتر المستمر، مثل الشمس، موضحة: "التعرض للشمس في الصباح الباكر يساعد في تنشيط الهرمونات والخلايا".

وأكملت: التعرض للضوء بشكل مستمر يتسبب في حدوث أرق ولهذا لا يفضل أن نتعرض للضوء المباشر ليلا.



مؤشرات إصابة طفلك بمرض فرط الحركة:

 

قالت شيماء البهي خبيرة علم الأعصاب والإتيكيت، إن فرط الحركة ADHD يأتى من نقص كيميائي فى مناطق معينة فى المخ.

 

وأوضحت شيماء البهي، خلال لقائها ببرنامج “صباح الورد” المذاع على فضائية ten، أنه يجب على كل أم أن تكون مدركة وواعية، لأن هناك الكثير من الآباء والأمهات الذين يظنون أن علامات مرض فرط الحركة، هي علامات طبيعية للطفولة، وأن هذا النشاط الزائد طبيعي.

 

وأضافت أنه يجب على كل أم ملاحظة سلوك أبنائها، مؤكدة أنه إذا لاحظت أن هناك مشكلة فى تأخر الكلام أو نمو الطفل، والاستيعاب، وتشتت نظر الطفل لمن حوله، خاصة والدته، فهذه التصرفات تدل على أنه مصاب بـ ADHD.

 

تأثير كورونا على الأطفال

وتابعت شيماء البهي: “التأثير النفسي على الطفل فى ظل جائحة كورونا أصعب من كورونا بكثير، لذلك يجب الموازنة بين الصحة العامة والجانب النفسي لأن لهما نفس الأهمية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال خروجهم فى أماكن مفتوحة بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية”.

 

إتيكيت استقبال الضيوف

وأوضحت أن هناك اتيكيت لاستقبال الضيوف لو كان لديهم أطفال، وهو ضرورة تهيئة المنزل جيدا وتخصيص مكان آمن لهم للعب فيه، بالإضافة إلى إحضار طعام خاص بهم يحبونه، والأهم من ذلك إشغال الأطفال بأشياء مهمة وآمنة.

 

خبيرة علم الأعصاب الاتصالات العصبية التوتر التخلص من الارق اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

عنصرية إنجليزية.. حرق سيارة أول مسلمة ترأس مجلسا شمالي بريطانيا بـ"قنبلة"| فيديو

تعليق سوداني جديد على مفاوضات سد النهضة

احذر تجاوز هذه المدة بعد الحجز على بضاعتك بالجمارك.. لا يُقبل بالتظلم

بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. التموين تعلن عن الأسعار النهائية للحوم.. فيديو

بعد تحذير الحكومة.. حبس عام وغرامة 4000 جنيه لتقديم الشيشة بالمقاهي في العيد

بيان مهم من وزارة النقل بشأن الفيديوهات المتداولة عن السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يشدد على حظر تقديم الشيش في المقاهي

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

تغريم سما المصري 100 ألف جنيه فى سب وقذف مرتضى منصور

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

فيديو

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

تحرش وطرد من التدريبات..عمرو وردة.. سجل حافل بالأزمات.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

د.فتحي حسين يكتب: وداعًا أم الأبطال.. وخزينة أسرار «السادات» 

أمل مصطفى تكتب: مُتصْنَعُ الوُّدِّ تَفْضَحُهُ الشَّدَائِدِ !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ