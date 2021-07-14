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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يرفض رحيل محمد عبدالغني عن الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رفض رحيل محمد عبدالغني لاعب الفريق الابيض بشكل نهائي.

 

حيث يتمسك باستمرار ثلاثي خط الدفاع محمود حمدي "الونش"، ومحمود علاء، وعبدالغني.
بينما أبدى كارتيرون مرونة في خروج محمد عبدالسلام على سبيل الإعارة او البيع النهائي في حال ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وفي سياق متصل أبدى كارتيرون مرونة بخصوص الاستغناء عن واحد من حراس المرمى محمد أبوجبل أو محمد عواد، إذ يتبقى للأول موسم واحد فقط في عقده، بينما تتمثل أزمة الثاني في عقده الكبير الذي يصل إلى ١٨ مليون جنيه في الموسم الواحد، مع رفضه فكرة تقليل القيمة المالية التي يحصل عليها سنوياً.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يهتم أيضاً بالحصول على خدمات عبدالله جمعة بداية من الموسم الجديد وهو ما وافق عليه كارتيرون في ظل خروج اللاعب من حساباته واكتفائه بتواجد الثنائي محمد عبدالشافي وأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر.

ويهتم الزمالك بالحصول على بعض من لاعبي بيراميدز خلال الموسم الجديد، وهم نبيل عماد "دونجا" والبوركيني إيريك تراوري، وواحد من ثنائي الدفاع عبدالله بكري أو محمود حمادة وإن كان الأول ينتهي تعاقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، كما دخل أحمد أيمن منصور ضمن المرشحين خلال الفترة الماضية.

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