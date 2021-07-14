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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرف نوم وملابس.. تفاصيل تطوير ورش هيئة النظافة بالقاهرة

محافظ القاهرة يفتتح
محافظ القاهرة يفتتح الورش

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الورش الرئيسية لإصلاح المعدات الثقيلة (الهراسات)، والورش الإنتاجية الخاصة بمد هيئة النظافة والتجميل باحتياجاتها من أعمال “الحديد والخشب والملابس وغيرها”، وذلك في منطقة الدرّاسة، بتكلفة 12 مليون جنيه. 


وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مشروع تطوير الورش؛ يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على الموارد الذاتية وتنميتها، مشيرا إلى أن أعمال تطوير ورش الهراسات للمعدات الثقيلة؛ شملت “البنية التحتية والإنشاءات وورش الإصلاح واستقبال الأعطال من خارجها لكل أفرع الهيئة ومعداتها”، كما تم رفع كفاءة وتطوير الورش الإنتاجية، فى إطار الاعمال التى تقوم بها الهيئة لتعظيم مواردها المالية؛ لرفع كفاءة  الخدمات المقدمة للمواطنين .


وأضاف محافظ القاهرة أن التطوير الجاري حاليا بهيئة النظافة كان له الأثر الواضح على مستوى النظافة بأحياء العاصمة، وهو ما لاقى استحسان المواطنين،  مشيرا إلى أن المحور الاساسي في تطوير هيئة النظافة والورش؛ هو الاعتماد على العاملين المهرة الذين تزخر بهم الهيئة . 


وأثناء جولته بالورش الإنتاجية، أشاد محافظ القاهرة بجودة المنتجات وتميزها، وأصدر قراراً بالاعتماد على منتجات الورش الإنتاجية عند تطوير ديوان المحافظة والأحياء بدلا من الشراء من الخارج، حيث سيتم تسويق منتجات الورش للاستفادة منها في التخفيف عن موازنة الدولة .


كما شهد محافظ القاهرة أول تجربة لتطبيق منظومة التحول الرقمي الذي يهدف إلى متابعة سير أسطول سيارات الهيئة والمتابعة اللحظية لها .


وأشار اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أن مشروع ورش المعدات الثقيلة يقع على مساحة 5100 م2 ويضم ورش إصلاح وورش خدمة ومبنى إداري ومسجد ومغسلة ومخازن وغرفتي أمن وكهرباء ، أما مشروع الورش الانتاجية فيقع على مساحة 2.8 فدان وتضم الورش 325 عامل و17 قسم تشمل حداده ونجارة ولحام وسمكرة وسروجية وبراده وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك لتلبية احتياجات الهيئة .


وأضاف  رئيس الهيئة أن أعمال التطوير تضمنت تطوير قسم النجارة عن طريق شراء أحدث الماكينات لتصنيع غرف نوم وأنتريهات ومكاتب وبرجولات  ، وتحديث قسم الحدادة بأحدث الماكينات  ، كما تم إضافة ماكينات لورشة الترزية  لعمل جميع انواع التيشيرتات وعمل الاوفر وملابس الحماية المدنية ، كما قام قسم التصميمات بعمل اللافتات الإرشادية عاكسة الضوء في الشوارع والحدائق العامة   ، أما بالنسبة لورشة السمكرة فقد تم إصلاح الماكينات القديمة لتصنيع صناديق القمامة بدلا من شرائها .

 

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لرفع كفاءة العمل بهيئة نظافة وتجميل القاهرة لمساعدتها على القيام بواجباتها فى خدمة المواطنين واستمرارًا لاحتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى .

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