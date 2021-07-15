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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 طرق سهلة لاستعادة هاتف آيفون المفقود ..تعرف عليها

هاتف آيفون
هاتف آيفون

لا يزال بإمكانك العثور على أي هاتف آيفون عند فقدانه، حتى إذا كان غير متصلا بالإنترنت أو نفذت طاقة بطارية الجهاز، حيث توفر لك شركة آبل العديد من الطرق للعثور على هاتفك المفقود.

 

وبحسب ما ذكره موقع "iphone life"، تتيح لك شركة آبل الأمريكية، عدة أدوات مختلفة ضمن نظامها البيئي، لمساعدتك في العثور على جهاز آيفون المفقود، حتى إذا تم إيقاف تشغيله أو لا يمكن تعقبه.

 

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ولكن ستتمكن من العثور على هاتفك المفقود، في حال قمت بتمكين مزايا تطبيق Find My، على هاتفك الآيفون وهو ما يمكنك بسهولة من استخدامه للعثور على جهازك في حالة فقدانه أو سرقته.

 

كيفية العثور على هاتف آيفون مسروق غير متصل بالإنترنت

إذا كان هاتفك الآيفون غير متصل بالإنترنت، ولكنه قيد التشغيل، فإن تطبيق Find My سيحدد لك الموقع الجغرافي الحالي للهاتف.. استخدم الطرق التالية إذا كنت تتطلع إلى معرفة كيفية العثور على جهاز آيفون مفقود أو تم إيقاف تشغيله أو لا يمكن تعقبه:

 

الطريقة الأولى: إيجاد هاتف آيفون المفقود عبر جهاز آيباد:


1. افتح تطبيق Find My عبر جهاز آيباد.

2. اضغط على علامة تبويب الأجهزة.

3. ستظهر خريطة تعرض أجهزتك المفعلة مع حساب Find My الذي تم تمكينه.

4. حدد هاتف آيفون المفقود في قائمة الأجهزة.

5.إذا تم إيقاف تشغيل جهاز آيفون الخاص بك، سيظهر على الخريطة والشريط الجانبي كجهاز iPhone بشاشة فارغة.

6. إذا تم تشغيل جهاز آيفون الخاص بك، فسيظهر مع شاشة رئيسية نشطة (ملونة).

7. انقر على خيار الاتجاهات للحصول على الموقع العام (المنطقة) للهاتف عند فقدانه في حالة نفاذ بطاريته.

8. إذا كان الهاتف غير متصل بالإنترنت، يمكنك ايضا تبديل الزر الذي بجوار خيار إعلامي إذا وجد الهاتف Notify When Found، لإرسال إشعارات وتحديث موقع الهاتف إلى جهاز آيباد في المرة التالية التي يتم فيها تشغيله


الطريقة الثانية: إيجاد الهاتف المفقود عبر هاتف آيفون آخر:

يمكن لأصدقائك وعائلتك مساعدتك في العثور على هاتف آيفون المفقود، من خلال السماح لك بتسجيل الدخول إلى هاتفك عبر أجهزتهم، ولأجل ذلك اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق Find My في جهاز آيفون الخاص بصديقك.

2. حدد علامة التبويب أنا.

3. اضغط على خيار مساعدة صديق.

4. قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف iCloud، وكلمة المرور الخاصين بك.

5. إذا طلب منك تسجيل الدخول باستخدام Touch أو Face ID، حدد استخدام معرف آبل مختلف.

6. عند مطالبتك بحفظ كلمة مرورك حدد خيار ليس الآن.

7. للعثور على جهاز آيفون المفقود، انقر عليه في قائمة الأجهزة التي تظهر أسفل الشاشة.

8. ستعرض الشاشة دائرة حول المنطقة التي يوجد بها جهاز آيفون الخاص بك، وسيتم تكبيرها إذا لزم الأمر.

9. سترى الآن عدة أزرار أسفل الخريطة، قم بتشغيل الصوت عندما تقترب من جهاز آيفون المفقود، قد تسمع النغمة التي يتم تشغيلها لمساعدتك في العثور عليه.

10. سيضع آيفون في وضع Lost Mode للمساعدة في الحفاظ على أمان بياناتك، استخدم الخريطة لتحديد موقع جهازك إذا كان قريبًا.

11. عند الانتهاء، اضغط على اسمك في الجزء العلوي الأيمن من هاتف آيفون في تطبيق Find My. ومن ثم اضغط على خيار تسجيل الخروج.

 

الطريقة الثالثة: إيجاد هاتفك باستخدام الكمبيوتر:

يمكنك استخدام متصفح الويب في حاسبك للعثور على هاتف آيفون المفقود، وذلك من خلال:

1. اذهب إلى موقع iCloud عبر متصفح الويب في حاسبك.

2. قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل.

3. اضغط على أيقونة العثور على هاتف آيفون.

4. حدد خيار كل الأجهزة في الجزء العلوي ومن ثم اختر هاتف آيفون المفقود.

5. تظهر لك خريطة تبين موقع الهاتف المفقود.

 

الطريقة الرابعة: تفعيل ميزة الوضع المفقود:

عند استخدام تطبيق Find My لتحديد موقع آيفون المفقود سترى خيارًا يسمى وضع علامة كمفقود، وعند تفعيل هذا الخيار تعمل على قفل هاتفك عن بعد وعرض رسالة خاصة برقم هاتف يمكن الوصول إليك من خلاله.

وسيتم تعطيل تطبيق آبل باي، بالإضافة إلى إيقاف معظم إشعارات التطبيقات، ومع ذلك يظل هاتفك قادرًا على استقبال المكالمات والرسائل، بالإضافة إلى ذلك يعمل الوضع على تشغيل خدمات الموقع بحيث يمكنك تحديد موقع الهاتف في تطبيق Find My.

ويتطلب وضع علامة كمفقود أن يكون هاتفك عاملًا. وإذا لم يكن كذلك فلا يزال بإمكانك إعداد الميزة. ولكن لن يتم تفعيلها إلا عندما يتم تشغيل الهاتف ويتصل بالإنترنت أو البلوتوث، ومن أجل القيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق Find My في جهاز آيباد.
2. حدد جهازك المفقود.
3.ضمن قسم وضع علامة كمفقود، حدد خيار تنشيط.
4. اضغط على خيار متابعة.
5. أدخل رقم هاتف يمكن الاتصال عليه في حالة عثور شخص ما على هاتفك ومن ثم اضغط على خيار التالي.
6. قم بكتابة رسالة لعرضها على شاشة القفل ومن ثم اضغط على خيار تنشيط.

 

الطريقة الخامسة: إيجاد آيفون المفقود باستخدام خرائط جوجل:

إذا لم يتم تفعيل ميزة العثور على الهاتف في جهازك فإنك بحاجة إلى اللجوء إلى إعادة تتبع خطواتك عند الفقدان. ولكن إذا قمت بتفعيل ميزة سجل المواقع في خرائط جوجل فإنك بذلك تكون قادرًا على معرفة آخر موقع للهاتف المفقود.
وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:
1. توجه إلى هذا الرابط عبر متصفح الويب في حاسبك أو هاتفك.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل.
3. حدد تاريخ فقدان الهاتف.
4. تحقق من موقعك الأخير لمعرفة أين فقدت هاتفك.

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