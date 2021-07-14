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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتوقيع تامر حسين وعمرو مصطفى .. أحمد خليل يطرح "عندي استفسار"

صدى البلد

طرح المطرب الشاب أحمد خليل، أغنية جديدة تحمل عنوان"عندي استفسار" وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".


أغنية" عندي استفسار" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد وجيه، و الڤيديو كليب من إخراج عماد قاسم.

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جدير بالذكر أن أحمد، طرح مؤخراً دويتو غنائي مع الملحن عمرو مصطفى، تحمل عنوان "كانت أيام"  وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تيم، وحقق الديو الغنائي نجاحًا كبيراً ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" حيث تقترب من 5 مليون، وتعاون خليل، أيضًا مع عمرو مصطفى في أغنيتين آخرتين وهما الليله اياها، وسلمولي عليه، ومن المتوقع ان تحقق اغنية “عندي استفسار” نجاح كبير.

عندي استفسار احمد خليل المطرب الشاب أحمد خليل الشاعر تامر حسين عمرو مصطفى

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