بعد أحداث نهائي الكونفدرالية .. الكاف يفتح تحقيقا تأديبيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، فتح تحقيق بسبب أحداث تسليم جوائز نهائي الكونفدرالية.

وقال كاف في بيان أصدره اليوم الأربعاء: "بعد الأحداث التي وقعت خلال نهائي كأس الكونفيدرالية بين الرجاء الرياضي وشبيبة القبايل في كوتونو ، يوم السبت 10 يوليو 2021 ، أعلن كاف عن فتح تحقيق تأديبي".

وأضاف: "بعد صافرة النهاية ، اقتحمت مجموعة من المشجعين الملعب وعرقلوا مراسم الميدالية وتسليم الكأس".

وواصل: “يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ”كاف" بشدة هذه السلوكيات غير المقبولة والمضرة بصورة إحدى مسابقاته. وتم فتح تحقيقا تأديبيا لتحديد مسؤوليات هذه الانتهاكات وفرض عقوبات محتملة بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث".

وحقق الرجاء البيضاوي المغربي لقب الكونفدرالية بعد الفوز بنتيجة 2-1 على شبيبة القبائل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن الجوائز المالية للفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي حيث تقام المباراة النهائية للنسخة الحالية السبت المُقبل، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.



وأشار الموقع الرسمي للكاف إلى أن الفائز سيحصل على جائزة مالية قدرها مليوني ونصف دولار أمريكي، فيما يحصد الوصيف 1.25 مليون دولار أمريكي.

اللقب العاشر

ويسعى الأهلي التتويج باللقب العاشر فى تاريخه والثاني على التوالى، بعدما توج به النسخة الماضية بالفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 2-1.



ويعد ذلك هو النهائي الـ14 الذي يخوضه الأهلي في البطولة الأفريقية، بينما يلعب كايزر تشيفز هذا اللقاء للمرة الأولى في تاريخه.