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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإسكان: ندرس تطوير شبكات النقل والمواصلات في المدن القائمة

عبد الخالق إبراهيم
عبد الخالق إبراهيم مساعد وزيرالإسكان

قال عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، إن الاعتماد على التكنولوجيا هو الحل الأمثل للمشاكل السكانية المتواجدة، مسترسلا: التكنولوجيا أصبحت ضرورة وحل أمثل للمشكلات.
 

ولفت “عبد الخالق إبراهيم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن الوزارة تستهدف تهيئة المدن القائمة لإدارتها تكنولوجيا، مسترسلا: مع الوقت ستتحول تلك المدن إلى مدن تكنولوجية.

 
وأشار إلى أن هناك أكثر من 14 مدينة جديدة يتم إقامتها عبر هيئة المجتمعات العمرانية وبالتعاون مع مختلف الجهات، منها على سبيل المثال مدينة العلمين الجديدة والتي تقام على 49 ألف فدان، وتم تحويل الطريق الساحلي بطول 38 كيلومتر لخدمتها، والتي تتضمن مبنى مجلس الوزراء الذي تم الانتهاء منه وعقدت عدة جلسات للحكومة به.

وأوضح تهيئة المدن القديمة وإدارتها بالتكنولوجيا أصعب من إنشاء مدن جديدة تكنولوجية، موضحا: نعمل على ملفين في تطوير وتهيئة المدن القائمة.
 

وأكمل: من أهم ملفات المدن القديمة هو ملف النقل وتطويره ليواكب التقدم، منوها إلى أن المدن الذكية توفر الاستخدام الأمثل للمياه والكهرباء، على عكس المدن القائمة.

شهدت الدولة المصرية طفرة تنموية غير عادية على كافة المستويات، خلال السنوات 7 الماضية،  وهي فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر،  ودشنت الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد كبير من المشروعات السكنية أهمها المدن الجديدة أو «مدن الجيل الرابع».  


وبلغ عدد المدن الجديدة داخل الدولة حتى وقتنا هذا، والذى يعد من مستهدفات ما بعد عام 2014، «30 مدينة جديدة»، بإجمالي استثمارات 690 مليار جنيه، ويتم حالياً تنفيذ 22،  بالإضافة إلى 8 مدن أخرى مخطط تنفيذها، ومن أبرزهم العاصمة الإدارية الجديدة والتى سيبدأ التشغيل التجريبي لها نهاية العام الجاري، ومدينة العلمين الجديدة.

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وتهدف مشروعات «مدن الجيل الرابع»، إلى تخفيف الضغط على المدن القائمة، توفير مسكن مناسب لكافة الفئات، توفير مجتمعات عمرانية تشمل مناطق تجارية وصناعية، بالإضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدن الجديدة، 580 الف فدان، بينما يبلغ عدد السكان المستهدف نحو 30 مليون نسمة، بجانب توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

العلمين الجديدة
تعد مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وموقعها المميز يجعلها بوابة مصر على أفريقيا، فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، وجذبت عددًا من الشركات العالمية للاستثمار، لتغير خريطة الساحل الشمالي، حيث تستهدف المدينة استقطاب المواطنين للإقامة طوال العام، على مساحتها التي تبلغ 49 ألف فدان، ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 2 ملايين نسمة.

 

الأسكان مساعد وزيرالإسكان هيئة المجتمعات العمرانية المدن القديمة اخبار التوك شو

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