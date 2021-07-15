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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورش فنية احتفالا بعيد الأضحى بثقافة الإسماعيلية

صدى البلد

تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، مجموعة من الأنشطة المتنوعة.

ونفذ قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة رسم للأطفال بعنوان "خروف العيد" تدريب سماح ضمن نشاط الفنون التشكيلية، وضمن نشاط الأون لاين قدمت مكتبة القصاصين فقرة "ارسم ولون خروف العيد" للطفلة ملك لطفى، كما نظمت بيت ثقافة القنطرة شرق محاضرة بعنوان "المرأة المصرية ودورها في الحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع المصري" ألقتها انتصار البيك، وتحدثت عن ان للمرأة دور كبير في الحفاظ على عادات وقيم المجتمع من خلال ما تغرسه فى أبنائها منذ الصغر، بينما أعد بيت ثقافة التل الكبير أمسية شعرية للشاعر هيثم سعيد.

ثقافة ثقافة الاسماعيليه ثقافة أحمد بهاء الدين ثقافة احمد بهاء

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