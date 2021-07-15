بث مباشر.. فصل الكهرباء والغاز عن العقار والعقارات المجاروة لحريق الطالبية

فصلت الجهات المختصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، الكهرباء والغاز عن عقار الطالبية الذي يشهد حريق هائل في محال تجارية أسفله، وعقارات مجاورة له.

ودفعت الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بخزان مياه لمحاولة السيطرة على حريق نشب في محل تجاري أسفل عقار في ميدان الساعة بمنطقة الطالبية.

فيما أرتفعت السنة اللهب المتصاعدة من الحريق، حتى الطابق الثالث في ذات العقار.

وتبذل الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها بمحاولة السيطرة على السنة الحريق واخماده.

تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغا يفيد باشتعال النيران في محل تجاري أسفل عقار.

وعلى الفور تم الدفع بـ ٥ سيارات إطفاء لموقع الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده.

وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق ومحاص السنة اللهب.