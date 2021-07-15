وسط هجمات طالبان.. باكستان تطلق الغاز المسيل للدموع عند الحدود مع أفغانستان

استخدمت قوات حرس الحدود الباكستاني، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين من أفغان عند الحدود مع البلاد.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، تمكنت طالبان من السيطرة على أراضي حدودية مع باكستان، وهذا يعكس تعزيز موقف الحركة في أفغانستان، حيث تم الاستيلاء على أكثر من 80 % منها.

وكان مسؤولون باكستانيون وشهود عيان، قالوا في وقت سابق لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان سيطروا على معبر حدودي رئيسي مع باكستان، الأربعاء.

ويقع المعبر الحدودي، في منطقة سبين بولداك الحدودية، بين بلدة شامان الباكستانية وبلدة وش الأفغانية، جنوب مدينة قندهار الجنوبية الرئيسية في أفغانستان.

وفي باكستان، قال مفوض منطقة شامان، جماداد ماندوخل: "أمرت السلطات بإغلاق الحدود بالكامل.. ووصلت قوات شبه عسكرية إضافية. تم تعليق جميع الأنشطة".

يأتي ذلك تزامنًا مع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أفغانستان، ما أدى إلى تكثيف طالبان من هجماتها والاستيلاء على الأراضي.