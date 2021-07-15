مياه أسيوط تطلق حملات للتوعية بترشيد استهلاك المياه بمناسبة عيد الأضحى

اطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حملات توعية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستهدفت الحملة ربات المنازل والجزارين ورش الشوارع وكذلك المواطنين.

وقال المهندس محمد صلاح عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الحملة حرصت على تغطية كل مراكز أسيوط لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف وغسيل السجاد والعمل على الاستخدام الأمثل للمياه لما لها من أهمية كبيرة لوجود الحياة على سطح الأرض، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي من الطفح الناتج عن الانسداد بسب القاء مخلفات الاضاحي.



وأضاف أن حملات التوعية التى يجرى تنفيذها الفريق الفريق التوعوى بالشركة تهدف إلى تغير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين تجاه استهلاك المياه والتعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه السلوكيات للمحافظة على شبكه الصرف الصحي.

وأشار الى أن الحملة حرصت على تعليق ملصقات مناشدة المواطنين باتباع الطرق السليمة في التخلص الأمن من مخلفات الاضاحي ووضعها في أكياس بلاستيك والتخلص منها بالقائها في صناديق القمامة واتباع امثل السبل للحفاظ على بيئة نقية خالية من الملوثات والمشاكل الناجمة عنها

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