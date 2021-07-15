لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية إلى اللجان لأداء امتحان التفسير

بدأت منذ قليل لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، لأداء امتحان مادة التفسير للقسم الأدبي.

ودخل الطلاب في هدوء وانتظام وسط إجراءات احترازية مشددة وقياس درجات الحرارة وتفتيش الطلاب أثناء الدخول.

ورصدت عدسة موقع صدى البلد، لحظة دخول طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية إلى لجان الامتحانات في هدوء وانتظام.

ويؤدي اليوم الخميس الموافق 15 يوليو، طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة التفسير.

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في القسم الأدبي، بدأت يوم الأحد الموافق 20 يونيو بمادتي الفقه والإنشاء، ويوم الثلاثاء 22 يونيو، أدى الطلاب الامتحان في مادة النحو.

وفي يوم الخميس الموافق 24 يونيو، أدى الطلاب الامتحان في مادة البلاغة، ويوم الأحد 27 يونيو أدى الطلاب الامتحان في مادة القرآن الكريم.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو أدى الطلاب الامتحان في مادة الحديث، ويوم الأحد الموافق 4 يوليو أدى الطلاب الامتحان في مادة الجغرافيا للمبصرين فقط.

ويوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو أدى الطلاب الامتحان في مادة التوحيد ، وفي يوم الخميس الموافق 8 يوليو أدى الطلاب الامتحان في مادة الفلسفة والمنطقة.

أما في يوم الأحد 11 يوليو أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وفي يوم الثلاثاء 13 يوليو أدى الطلاب الامتحان في مادة الصرف ، واليوم الخميس 15 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التفسير.

وفي يوم الإثنين 26 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التاريخ، ويوم الأربعاء 28 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفي يوم السبت الموافق 31 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

تفاصيل الامتحان الشفوي

يمتحن الطلاب المبصرون شفويا في القرآن الكريم والحديث، ويمتحن الطلاب المكفوفون، في المواد المقررة عليهم تحريريا إضافة إلى القرآن الكريم والقراءات واللغة الأجنبية الأولى والثانية شفويا فقط، والحديث شفويا، إضافة إلى الحديث تحريريا.

ويعفى الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا، وتنتهي جميع أعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري.

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