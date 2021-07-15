حظر ذبح الأضاحي بالشوارع ومنع شوادر الخراف وغرامات مالية للمخالفين في أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة حظر ذبح الأضاحى بنهر الطرق والشوارع مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتطبيق غرامات مالية ، بجانب منع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشى فى الشوارع الرئيسية حيث يأتي ذلك إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن ذلك سيتوازى مع فتح المجازر الحكومية مجاناً للمواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية ، مشيرا إلي أنه جارى طرح كميات من الخراف الحية من خلال فروع الشركة المصرية للمجمعات الإستهلاكية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بسعر 65 جنيه للكليو القائم .

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وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم طرح كميات من الخراف المذبوحة المجمدة بسعر 95 جنيه للكيلو ، فضلاً عن زيادة كميات اللحوم السودانية المبردة ذبح مجاز أسوان والمطروحة بالمجمعات الإستهلاكية بسعر 85 جنيه للكيلو.

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية بالحد من ظاهرة إنتشار ذبح الأضاحى فى الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية ، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى.

كما كلف المحافظ مسئولى المحليات وشركات النظافة بالقيام بمهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح من أمام محلات الجزارة ، مع عدم إلقاء مخلفاتها فى صناديق القمامة ، علاوة على قيام قطاع الصرف الصحى بتنفيذ أعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به وذلك كله يتم بهدف الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن .

وكان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع مع قيادات وممثلي أهالى منطقة الكرور لوضع الحلول الجذرية ومواجهة المشاكل التي تؤرق حياة المواطنين اليومية.

وخلال الاجتماع أعلن المحافظ عن التنسيق مع اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للبدء الفوري في مشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسى لمحطة 11 بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه والذى سيتم تغييره بمسار بديل بطول 3700 متر وبقطر 600مللى والذى حدث به عدد من الكسور المتتالية مما يتسبب في إنقطاع مياه الشرب عن المناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات ، بالإضافة إلى تأثير الطفح وتراكمات المياه على المنازل والمبانى المجاورة للخط.