عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حظر ذبح الأضاحي بالشوارع ومنع شوادر الخراف وغرامات مالية للمخالفين في أسوان

المجمعات الاستهلاكية
المجمعات الاستهلاكية بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة حظر ذبح الأضاحى بنهر الطرق والشوارع مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتطبيق غرامات مالية ، بجانب منع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشى فى الشوارع الرئيسية حيث يأتي ذلك إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن ذلك سيتوازى مع فتح المجازر الحكومية مجاناً للمواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية ، مشيرا إلي أنه جارى طرح كميات من الخراف الحية من خلال فروع الشركة المصرية للمجمعات الإستهلاكية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بسعر 65 جنيه للكليو القائم .

وأقرأ أيضاً:

توافد 2175 طالبا وطالبة بثانوية أسوان لأداء امتحان الجغرافيا

2175 طالبا وطالبة بثانوية أسوان يؤدون إمتحان الجغرافيا ..اليوم

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم طرح كميات من الخراف المذبوحة المجمدة بسعر 95 جنيه للكيلو ، فضلاً عن زيادة كميات اللحوم السودانية المبردة ذبح مجاز أسوان والمطروحة بالمجمعات الإستهلاكية بسعر 85 جنيه للكيلو. 

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية بالحد من ظاهرة إنتشار ذبح الأضاحى فى الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية ، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى.

كما كلف المحافظ مسئولى المحليات وشركات النظافة بالقيام بمهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح من أمام محلات الجزارة ، مع عدم إلقاء مخلفاتها فى صناديق القمامة ، علاوة على قيام قطاع الصرف الصحى بتنفيذ أعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به وذلك كله يتم بهدف الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن .

وكان قد عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع مع قيادات وممثلي أهالى منطقة الكرور لوضع الحلول الجذرية ومواجهة المشاكل التي تؤرق حياة المواطنين اليومية.

وخلال الاجتماع أعلن المحافظ عن التنسيق مع اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للبدء الفوري في مشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسى لمحطة 11 بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه والذى سيتم تغييره بمسار بديل بطول 3700 متر وبقطر 600مللى والذى حدث به عدد من الكسور المتتالية مما يتسبب في إنقطاع مياه الشرب عن المناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات ، بالإضافة إلى تأثير الطفح وتراكمات المياه على المنازل والمبانى المجاورة للخط.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية عيد الأضحى

موضوعات متعلقة

توافد 2175 طالبا وطالبة بثانوية أسوان لأداء امتحان الجغرافيا

ترشيحاتنا

رغم زيادة الأسعار العالمية.. توقعات بارتفاع صادرات مصر من الحديد مليون طن خلال 2021

محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لبدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجي المتنقل ..شاهد

الوزراء: إرجاء زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية حتى مايو المقبل

سيد عبدالحفيظ: كرة القدم لا تعترف بالأسماء.. وجاهزون لمواجهة كايرز تشيفز

النقض تنظر طعون أنصار بيت المقدس سبتمبر المقبل

خليفة رمضان صبحي .. التفاصيل الكاملة لانتقال عبدالله مجدى إلى بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

دبحته ودفنته في بدروم المنزل.. تفاصيل مقتل طفل على يد جارته بالخانكة.. فيديو

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

جروبات الغش تنشر إجابات امتحان جغرافيا الثانوية العامة

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاعتداء على البريد الإلكتروني لأحد الأشخاص

إجراءات مشددة لـ الحكومة .. حال ارتكاب هذه المخالفات في عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

اﻟﻤﺰﻳﺪ