الغضبان يزور إدارة مرور بورسعيد و يقدم التعازى فى شهيد الواجب

قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس صباحا ، بزيارة مقر إدارة مرور بورسعيد ، وقدم المحافظ واجب العزاء لرجال إدارة مرور بورسعيد فى استشهاد الملازم أول عبد الله الحمامى ، والذى وافته المنية أول أمس أثناء تأدية عمله .

وأعلن " محافظ بورسعيد " عن إطلاق اسم الشهيد ملازم أول عبد الله الحمامى على إحدى مقرات إدارة مرور بورسعيد ، مؤكدا أن الشهيد عبد الله الحمامى كان نموذجآ مشرفآ للضابط الذى يتفانى ويخلص فى عمله ، ومحبآ لوطنه ، وكان يتمتع بالسيرة الطيبة والمودة مع زملاءه فى العمل ، داعيآ الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وغفرانه ويدخله فسيح جناته.

وكان محافظ بورسعيد قد شارك مراسم تشييع جنازة شهيد الواجب الملازم أول عبد الله الحمامى ،والذى شيع جثمانه في جنازة عسكرية من مسجد الكبير المتعال بحى الزهور تقدمها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والأجهزة الأمنية ، ولفيف من القيادات الأمنيةوالتنفيذية وعدد كبير من اهالي المحافظة وزملاء الشهيد .

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