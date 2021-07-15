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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غياب 64 طالبًا فى امتحان الجغرافيا بالقليوبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة فى القليوبية

أعلن مصدر بغرفة العمليات المركزية للتربية والتعليم فى القليوبية، غياب  64 طالبا فى امتحانات مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية اليوم حيث حضر 19175 من اجمالى 19239 طالبا على مستوى لجان الامتحان بالمحافظة.

 

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وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.
أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات ، مشيرا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومُراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن 14 طالبا وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة
وتابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية ، بحضور  سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 م، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك للتأكد من بدء  للامتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفوري مع أى حالات اشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد واتخاذ اللازم طبياً للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
واكد وكيل الوزارة  أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة،  مشدداً على توفير الامن والسلامة لكل المشاركين في الامتحانات وتأمين اللجان الامتحانية نظرا للجهود المبذولة من القوات المسلحة والدور البارز والفعال للخدمات المقدمة من قوات الأمن لتقديم الراحة والأمان لأبنائنا الطلبة والطالبات في الثانوية العامة مع مراعاة توفير جو من الطمأنينة للطلاب للقضاء علي القلق والفزع بداخلهم.
وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية  لمتابعة سير انتظام امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه هناك تواصل دائم مع غرفة  العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الامتحان واتخاذ اللازم وتذليل أى معوقات وحل كل المشاكل فورا مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتطهير قبل الامتحانات وبعدها للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلبة
من جانبها أعلنت جامعة بنها إتاحة منشآتها الرياضية بكفر سعد ومشتهر للمجتمع المدني من أبناء محافظة القليوبية بأسعار رمزية.
وأشارت الجامعة إلى أنه تم إتاحة ملاعب الجامعة الجديدة بكفر سعد بعد إعادة تأهيلها لممارسة كافة الأنشطة الرياضة حيث تضم ملعب كرة قدم نجيل صناعي، وملعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي، وملعب متعدد أرضية ترتان كرة يد و كرة سلة وكرة طائرة  وملاعب تنس وألعاب القوى ، وجميع الملاعب مجهزة بكشافات الإضاءة، كما تم إتاحة أيضا حمامة السباحة بمركز إعداد القادة بمشتهر لتنظيم الدورات والمسابقات حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى ويتضمن مبنى مكون من دورين وغرف الملابس.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة أن الإنشاءات الجديدة تعد جزء من استثمارات الجامعة ولابد من استغلالها والاستفادة منها بالشكل الأمثل في مختلف المجالات وتنظيم المهرجانات واللقاءات الشبابية بالجامعة بالإضافة إلى خدمة أهالي وشباب محافظة القليوبية.
وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن المنشآت الرياضية الجديدة يشرف عليها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ، ووحدة الكفاءة البدنية بكلية التربية الرياضية، مشيرا إلى أن الإنشاءات الجديدة تهدف إلى خدمة الأنشطة التعليمية والطلابية بالجامعة وكلياتها وأبناء المحافظة.

القليوبية مديرية التربية والتعليم شهادة الثانوية العامة وكيل وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا المستجد الثانوية العامة

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