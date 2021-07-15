يومه الأخير.. "القول الطيب"و"جائحة كورونا" الأكثر إقبالا بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره مئات الإصدارات من الكتب بـ ( 14) لغة؛ هي (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإندونيسية، الأردية، الفارسية، التركية، اليونانية، البشتو، العبرية، الإيطالية، السواحيلية)

وفي يومه الأخير.. تصدر عدد من الكتب قائمة الأكثر إقبالًا في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وكانت كالتالي:

- كتاب "اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع"، تأليف الشيخ الإمام أبي الحسن الأشعري، تقديم الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.



- كتاب "القول الطيب"، في ٣ مجلدات، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

- كتاب "الخوف من جائحة كورونا وأثره فى التطبيقات الفقهية"، بقلم الدكتور عبد الله النجار.

- كتاب "رؤية إسلامية في قضايا العصر"، بقلم الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رحمه الله.

- كتاب "هوامش على العقيدة النظامية لإمام الحرمين الجويني"، بقلم الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

- كتاب "هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد" لحجة الإسلام الغزالي، بقلم الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

- كتاب "الأربعين في أصول الدين"، في مجلدين، للإمام فخر الدين الرازي.

- كتاب "هيئة كبار العلماء في سير أعلامها القدامى"، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وعلى صعيد الكتب المترجمة، تصدر عدد من مؤلفات الإمام الطيب والشيخ محمد الغزالي الأكثر طلبًا، وكانت الكتب التالية الأكثر إقبالا: كتاب "مقومات الإسلام" لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بـ 13 لغة. كتاب "مائة سؤال عن الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمد الغزالي، بـ 13 لغة. كتاب «كلمات الإمام فى التسامح والسلام»، لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بـ 13 لغة.

وفيما يخص الطفل في جناح الأزهر بمعرض الكتاب، تصدرت سلسلة "من القصص القرآني" الأكثر إقبالا، والتي تشتمل على ٩ أجزاء، تضم القصص التالي: أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا إسماعيل عليه السلام، سيدنا يونس عليه السلام، سيدنا سليمان عليه السلام، سيدنا أيوب عليه السلام، وصايا لقمان لابنه، أصحاب الأخدود، ذو القرنين، أصحاب السبت، أصحاب الجنة، صاحب الجنتين.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.