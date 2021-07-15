40 ألف كرتونة من "تحيا مصر" لقريتي حمرا دوم وأبوحزام بقنا

استقبل المهندس تامر سعيد ، السكرتير العام لمحافظة قنا ، قوافل صندوق " تحيا مصر " للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة ضمن مبادرتي " بالهنا والشفا " و " دكان الفرحة "، لتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقريتي حمرا دوم ، و أبو حزام بمركز نجع حمادي ، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك .



وأشاد السكرتير العام للمحافظة، بالدور الذى يقوم به صندوق تحيا مصر المتمثل في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية في كافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و أكد السكرتير العام للمحافظة ، أن صندوق تحيا مصر يجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من أجهزة حكومية و مجتمع مدنى و قطاع خاص .



ومن جانبه أوضح أحمد خيري، مدير إدارة التنفيذ بصندوق تحيا مصر ، أن القافلة تستهدف 2000 أسرة بقريتى حمرا دوم و أبوحزام ، بواقع 1000 أسرة بكل قرية.



وأشار خيرى، إلى أن القافلة تحتوى علي مواد غذائية جافة، و 38 ألف قطعة ملابس جديدة ، و 2000 شنطة دواجن بواقع 5 كيلو لكل أسرة ، بإجمالي 10 أطنان دواجن.

قوافل صندوق تحيا مصر بقريتى حمرا دوم و أبوحزام

IMG-20210715-WA0036

IMG-20210715-WA0037

IMG-20210715-WA0038

IMG-20210715-WA0031

IMG-20210715-WA0033

IMG-20210715-WA0032

IMG-20210715-WA0035

IMG-20210715-WA0027

IMG-20210715-WA0024

IMG-20210715-WA0025

IMG-20210715-WA0026

IMG-20210715-WA0022