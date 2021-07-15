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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. أعمال سرقة ونهب في موجة احتجاجات عنيفة تضرب جنوب إفريقيا

احتجاجات تضرب جنوب
احتجاجات تضرب جنوب إفريقيا

تشهد مدينة جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، موجة احتجاجات عنيفة تعد الأسواء على الإطلاق والتي  اندلعت الأسبوع الماضي عندما سلم رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما نفسه للسلطات ليقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا بتهمة إهانة المحكمة.

وأسفرت احتجاجات جنوب إفريقيا بين المواطنين وجنود الشرطة، عن سقوط عشرات القتلي ومئات المصابين، فضلا عن عمليات السرقة والنهب.

احتجاجات جنوب إفريقيا 

في سياق متصل أشعل المحتجون واللصوص النيران في مراكز التسوق واشتبكوا مع الشرطة، التي ردت بالرصاص المطاطي، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في جنبوب إفريقيا ليراندزو ثيما، إنه من بين القتلى في أعمال العنف، 10 أشخاص قتلوا في تدافع وقع في بلدة سويتو. وتم القبض على أكثر من 1200 آخرين في مقاطعتي كوازولو ناتال "مسقط رأس الرئيس السابق زوما" وجوتنج.

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وقام جنود الشرطة بدوريات في شوارع جوهانسبرج في ناقلات جند مدرعة،  حاملين أسلحة بذخيرة حية بينما عمل الجيش على إعادة النظام في أعقاب أعمال العنف، وتعهد وزير شرطة جنوب إفريقيا، بيكي سيلي ، بوقف أعمال العنف المستمرة التي اندلعت في نهاية الأسبوع.

وتعد احتجاجات جنوب إفريقيا واحدة من موجات العنف وعدم الاستقرار التي تشهدها غالبية دول العالم خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي تعيش فيه مصر مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار داخليا وخارجيا على كافة المجالات والأصعدة.

شاهد احتجاجات جنوب إفريقيا

تعليق مصر على احتجاجات جنوب إفريقيا

ووجهت سفارة مصر في بريتوريا، أمس الأربعاء، رسالة عاجلة ومهمة لأبناء الجالية المصرية في جنوب افريقيا، تتعلق بتطورات أحداث العنف والفوضى التي تشهدها البلاد.

وذكرت السفارة المصرية في بريتوريا في رسالتها للمصريين في جنوب أفريقيا أن السفارة تتابع عن قُرب وببالغ الاهتمام، أحداث الاضطرابات المدنية والاحتجاجات في جميع أنحاء محافظة "كوازولوناتال" ومدينتي "جوهانسبرج" و"بريتوريا" في محافظة "خاوتنج"، والتي تضمنت قطع وإغلاق العديد من الطرق الرئيسية والطرق الفرعية داخل عدد من المناطق، وشهدت زيادة أحداث العنف والتخريب والأنشطة الإجرامية، والتي أدت إلى دعوة الرئيس سيريل رامابوزا إلى الهدوء ونشر قوات الجيش لمُساعدة قوات الشرطة وأجهزة الأمن لإعادة الأمن والاستقرار.

وناشدت سفارة مصر في جنوب أفريقيا جميع أبناء الجالية المصرية في جميع الأنحاء، تجنب جميع التحركات داخل المناطق المُتضررة، وبشكل خاص المناطق التجارية ومناطق الأعمال المركزية (CBD) في كل من مدن "ديربان" و"جوهانسبرج" و"بريتوريا"، وبعض الأحياء المجاورة لتلك المناطق مثل مناطق "سويتو" و"ألكساندرا" و"جيبستاون" "ماميلودي" وغيرها.

كما طالبت السفارة رعاياها من المصريين بأن يتجنبوا - قدر الإمكان - التنقل غير الضروري عبر الطرق السريعة ومناطق التظاهرات والتجمعات الأخرى، مع ضرورة مُـتابعة المُستجدات من وسائل الإعلام المحلية.

ودعت سفارة مصر بجنوب أفريقيا أبناء الجالية المصرية إلى التواصل في حالات الطوارئ بالأرقام التالية (0123446042) - (0763880808)، أو من خلال صفحة السفارة المصرية في بريتوريا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

 

 

 

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