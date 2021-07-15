مصممة أزياء للمحجبات تكشف طرقا مختلفة لـ لف الإيشارب

قالت إيمان حسن مصممة إيشاربات وأزياء للمحجبات، إنها قررت وضع الطائرات الورقية على إيشاربات تليق على أزياء فصل الصيف للمحجبات.



وأضاف إيمان حسن في حوارها في برنامج " البيه والهانم " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أزياء الخط العربي تعتبر لوحة فنية جميلة في الأزياء والايشاربات الخاصة بالمحجبات ".

وقامت إيمان حسن بشرح طرق لف الايشاربات على موديل أثناء استضافتها في برنامج " البيه والهانم ".

أزياء فصل الصيف



أعلنت مروة فاروق مصممة أزياء، عن بشرى سارة بشأن أزياء الصيف خاصة بـ المحجبات.



وأوضحت " فاروق "، خلال استضافتها ببرنامج "في إيد أمينة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية أمينة شلباية، أنها تقدم أزياء للمحجبات، وغير المحجبات، وأن تركيزها ينصب على أن تكون الملابس “مريحة” للفتاة.

وقالت مروة فاروق مصممة أزياء، أنه صممت أزياء "واسعة" و متماشية مع الموضة، لتستطيع المحجبات الذهاب إلى المصيف، مضيفة:" على المحجبات اصطحاب الفساتين معهم عند السفر".

للمحجبات.. الكارديجان يسيطر على موضة صيف 2021



تعاني الكثير من الفتيات المحجبات خلال فصل الصيف بسبب تنسيق الملابس، يريد العديد تحقيق معادلة صعبة من ارتداء ملابس مريحة وفي نفس الوقت ملائمة لحرارة الجو و مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

و قالت الفاشون بلوجر سمية نبيل، أن تنسيق ملابس المحجبات لم يصبح صعب مثل الماضي، ومن القطع الصيفية التي لا يجب أن تخلو خزانة ملابس أي بنت أو سيدة منها هو الكارديجان، الذي يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة ليعطي إطلالات متعددة مميزة.

وأضافت ،:" مثلا عند ارتداء فستان يمكن تنسيقه بسهولة مع كارديجان صيفي وحذاء أنيق، وللظهور بإطلالة بسيطة وأنيقة يمكنكِ ارتداء الكارديجان ووضع الحزام حول الخصر.

وأضافت الفاشون بلوجر سمية نبيل، أن الكارديجان سادة من الحرير أو القطن الخالص يمكن إرتداؤه مع تي شيرت مطبع بالنقوش إذا كنتِ ترغبين في ارتداء الكارديجان السادة.

وأوضحت الفاشون بلوجر أن الكارديجان الصيفي يمكن ارتداؤه مع الجمبسوت الجينز للظهور بلوك مميز ومختلف ومريح أيضًا.

وأكدت إنه بدلاً من ارتداء القمصان التقليدية تحت السترات يمكنك ارتداء الكارديجان مع قميص جينز وتركه بالخارج أو إدخال القميص في البنطلون.